Accident grav la Timişoara. Un bărbat, în vârstă de 71 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre Remetea Mare înspre Timișoara, iar la intersecția cu strada Aeroportului a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de un bărbat 54 de ani.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 71 de ani, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiş