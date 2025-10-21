O poliţistă din Timiş, aflată în timpul liber, a depistat o bătrânică dată dispărută

La data de 20.10.2025, pe coborârea de pe centura Timișoarei, la intersecția cu Calea Urseni, o polițistă din cadrul Serviciului Criminalistic – IPJ Timiș, aflată în timpul liber, a observat o femeie aflată după balustradă.

Polițista a oprit și i-a acordat primul ajutor, constatând că femeia prezenta o rană tăiată la mâna dreaptă, posibil provocată în timpul demontării unor elemente reflectorizante („ochi de pisică”) de pe balustrada metalică.

Prin intermediul dispeceratului IPJ Timiș a fost solicitat sprijinul unui echipaj de poliție, ocazie cu care s-a stabilit că persoana este o femeie de 82 de ani, dată dispărută din data de 19.10.2025.

„Femeia era dezorientată și a declarat că ar fi plecat de acasă de aproximativ două săptămâni, având asupra sa o pâine.

Aceasta a fost preluată de un echipaj al Secţiei 1 Poliţie Rurală Ghiroda, în vederea clarificării situației.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș adresează mulțumiri colegei noastre pentru spiritul civic și intervenția promptă care au contribuit la depistarea persoanei dispărute și prevenirea unor consecințe grave”, a transmis instituţia.

Sursa foto: IPJ Timiş