Incendiu la o şcoală din judeţul Timiş

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Incendiu la o şcoală din judeţul Timiş. Intervin echipaje de pompieri din Timişoara şi alte 3 localităţi, precum şi o ambulanţă

Marţi, 21 octombrie, la ora 12:20, Pompierii timişeni au fost anunțați despre producerea unui incendiu la Școala Gimnazială din comuna Lovrin.

A fost alertată Secția de Pompieri Sânnicolau Mare și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Lovrin și Biled.

În sprijin au plecat o autospecială de stingere și o autoscară mecanică din cadrul Detașamentului 1 Timișoara.

La fața locului a ajuns şi o ambulanță SAJ.

Din primele informatii, incendiul se manifestă la acoperișul clădirii de învățământ, cu pericol de propagare la o locuință învecinată.

Aproximativ 80 de persoane, între care elevi şi cadre didactice, s-au autoevacuat în siguranță.

Incendiul a fost localizat, se manifestă cu ardere generalizată la acoperișul clădirii și al casei învecinate, pe o suprafață de aproximativ 400 mp, a transmis ISU Timiş.

UPDATE, ora 14:25:

Incendiul a fost lichidat. Pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului. Flăcările au cuprins clădirea cu destinația de învățământ pe o suprafață de aproximativ 200 mp, acoperișul unei clădiri învecinate (aproximativ 80 mp) și a deteriorat fațada unei case învecinate, pe circa 25 mp.

Incendiu la o şcoală din judeţul Timiş

CITEŞTE ŞI: O poliţistă din Timiş, aflată în timpul liber, a depistat o bătrânică dată dispărută

Sursa foto: ISU Timiş

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *