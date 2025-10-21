Incendiu la o şcoală din judeţul Timiş

Marţi, 21 octombrie, la ora 12:20, Pompierii timişeni au fost anunțați despre producerea unui incendiu la Școala Gimnazială din comuna Lovrin.

A fost alertată Secția de Pompieri Sânnicolau Mare și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Lovrin și Biled.

În sprijin au plecat o autospecială de stingere și o autoscară mecanică din cadrul Detașamentului 1 Timișoara.

La fața locului a ajuns şi o ambulanță SAJ.

Din primele informatii, incendiul se manifestă la acoperișul clădirii de învățământ, cu pericol de propagare la o locuință învecinată.

Aproximativ 80 de persoane, între care elevi şi cadre didactice, s-au autoevacuat în siguranță.

Incendiul a fost localizat, se manifestă cu ardere generalizată la acoperișul clădirii și al casei învecinate, pe o suprafață de aproximativ 400 mp, a transmis ISU Timiş.

UPDATE, ora 14:25:

Incendiul a fost lichidat. Pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului. Flăcările au cuprins clădirea cu destinația de învățământ pe o suprafață de aproximativ 200 mp, acoperișul unei clădiri învecinate (aproximativ 80 mp) și a deteriorat fațada unei case învecinate, pe circa 25 mp.

Sursa foto: ISU Timiş