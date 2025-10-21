Cursuri de limba chineză gratuite la UVT.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin Direcția de Relații Internaționale în colaborare cu Institutul Confucius și cu Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie, organizează și în anul academic 2025-2026 cursuri de limba și cultura chineză, ca parte din strategia de internaționalizare a universității și de promovare a diversității culturale, anunță reprezentanții instituției într-un comunicat de presă.

Cursurile de limbă chineză sunt oferite gratuit și se adresează atât membrilor comunității UVT (studenți, personal academic și administrativ, precum și copiilor acestora), cât și membrilor comunității locale, interesați de limba și cultura chineză, în special, dar și de a începe să exploreze Asia.

Cursurile vor fi structurate pe niveluri în funcție de nivelul anterior de cunoaștere a limbii chineze (începător, intermediar, avansat) și se vor desfășura săptămânal, în module de câte o oră și jumătate, începând cu data de 3 noiembrie 2025.

”Pe lângă oportunitatea exclusivă de a dobândi cunoștințe de comunicare în această limbă, lectorii își propun și integrarea unor elemente culturale menite să stârnească entuziasmul și curiozitatea participanților”, se mai arată în comunicatul de presă.

Înscrierile se fac până în 24 octombrie, prin completarea unui formular pe link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZuXXCBs4mdED1fDDxQMoio1-UPopfem95lDWo72Hm-vDu_A/viewform.

