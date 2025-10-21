Competiția Națională de Înot Special Olympics ajunge la Timișoara.

Timișoara devine, la finalul lunii octombrie, capitala incluziunii prin sport!

În perioada 24–26 octombrie 2025, orașul va găzdui Competiția Națională de Înot Special Olympics, un eveniment dedicat sportivilor cu dizabilități intelectuale din întreaga țară.

Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Sport Club Municipal Timișoara, și este organizat în parteneriat cu Special Olympics România, Universitatea Politehnica Timișoara și Asociația Clubul Sportiv Ambasadorii Speranței.

Competiția își propune să ofere participanților o experiență sportivă completă – de la momente de competiție și fair-play, până la ocazii de socializare și bucurie comună. Prin implicarea sa, Timișoara reafirmă angajamentul față de sportul pentru toți, promovând valori precum includerea, respectul și solidaritatea.

„Acești sportivi ne învață zilnic ce înseamnă curajul și perseverența. Pentru noi, antrenori și voluntari, este o onoare să fim martori ai progreselor lor și să le oferim un cadru în care să strălucească.” – au transmis organizatorii ACS Ambasadorii Speranței, club care se implică activ în promovarea sportului adaptat și a programelor Special Olympics România.

Un moment special al evenimentului va fi demonstrația de înot adaptat susținută de copiii de la Centrul de Recuperare și Refacere Marius Pârjol, care vor arăta publicului ce înseamnă înotul ca formă de terapie și incluziune.

Programul competiției

Vineri, 24 octombrie – Sosirea delegațiilor și înscrierea participanților

Sâmbătă, 25 octombrie | 09:00 – 15:00 – Preliminarii de înot

Duminică, 26 octombrie | 09:30 – 14:00 – Finale de înot și festivitatea de premiere

Pe parcursul celor trei zile, publicul este invitat să susțină sportivii și să fie parte dintr-un eveniment care demonstrează, o dată în plus, că sportul are puterea de a schimba vieți.

Locație: Baza Sportivă nr. 2 Politehnica Timișoara

Organizatori și parteneri: Municipiul Timișoara – Sport Club Municipal Timișoara, Special Olympics România, Universitatea Politehnica Timișoara, ACS Ambasadorii Speranței.

