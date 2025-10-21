Accident cu o victimă pe bulevardul Liviu Rebreanu.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a condus un cap tractor pe banda 2 pe bulevardul Liviu Rebreanu, dinspre strada dr. Iosif Bulbuca înspre Calea Șagului, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani, care circula pe banda 1.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 68 de ani, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

