Șapte oferte pentru construirea podului Solventul.

Licitația Primăriei Municipiului Timișoara pentru primul pod construit de la zero după Revoluției a atras șapte asocieri și firme de construcții.

După evaluarea ofertelor, firma câștigătoare va construi podul care, împreună cu Pasajul Solventul și un drum de legătură, va conecta Bulevardul Dâmbovița de Calea Bogdăneștilor și va reduce semnificativ timpul petrecut în trafic.

Podul Solventul face parte din Inelul IV Vest, una dintre arterele esențiale pentru fluidizarea traficului în oraș. Cu linie dublă de tramvai, patru benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare largi și spații verzi, investiția Primăriei Municipiului Timișoara va contribui la reducerea traficului din zona centrală și la îmbunătățirea mobilității urbane.

Proiectul municipalității include și reconfigurarea a două mari intersecții, cu strada Gării și Bulevardul Dâmbovița, precum și conectarea la pistele de bicicletă de pe malul Begăi.

Podul Solventul, Pasajul Solventul și Noua Radială Vest fac parte din planul Primăriei Municipiului Timișoara de a dezvolta o infrastructură urbană modernă, care conectează cartierele și sprijină dezvoltarea economică a orașului.

Ofertele au fost înregistrate din partea STRABAG; SYLC CON TRANS; Asocierea TEHNODOMUS SRL (Leader) URBAN PROFILE GRELE SRL; Asocierea TANCRAD (Leader) OLDROAD CONSTRUCT, LEMACONS; Asocierea PORR CONSTRUCT (Leader) ROMTIM INSTAL, Asocierea CON-A OPERATIONS (Leader) ZUE, Asocierea FREYROM (Leader), PROCONS GROUP.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 101.981.174 lei (fără TVA), dintre care 93 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional Vest 2021–2027, Intervenția Regională 4.1 – Mobilitate urbană sustenabilă.

