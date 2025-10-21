Colterm întrerupe, miercuri, apa caldă și căldura în zona centrală a Timișoarei. Și joi, în întreg orașul.

Colterm anunță că miercuri, 22 octombrie 2025, între orele 08:00 și 20:00, furnizarea apei calde de consum și a încălzirii va fi întreruptă la punctele termice PT 24, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 4B, 6, 7A, 7B și 7C, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Coriolan Brediceanu, Colonel Enescu, Paris, Alexandru Cosma, Doctor Iuliu Nemoianu, 16 Februarie, Bulevardul Republicii, Piața Victoriei, Piatra Craiului, Doctor Nicolae Paulescu, Bulevardul Mihai Eminescu, Patriarh Miron Cristea, Carusso, Piața Libertății, Martir Liviu Banciu, Constantin Diaconovici Loga, Michelangelo, Gheorghe Andrasiu, Academician Alexandru Borza, Eugeniu de Savoya, Gheorghe Lazăr, Piața Mărăști, Ungureanu și Vasile Alecsandri.

Total branșamente afectate: 198

Instituții afectate: Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 (Mitropolia Banatului), Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Clinica ASCAR, Clinica de Oftalmologie, Clinica ORL, U.M. 02558 Spitalul Militar, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Secția Prematuri „Louis Țurcanu” și Policlinica de Copii „Louis Țurcanu”.

Joi, 23 octombrie 2025, între orele 09:00 și 14:00, furnizarea apei calde de consum și a încălzirii va fi întreruptă în municipiul Timișoara pentru eliminarea neetanșeităților identificate în urma probelor la cald pe rețeaua de termoficare din incinta CET Centru.

