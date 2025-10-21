Satul din care a rămas numai biserica

Oamenii sunt trecători, vremurile se schimbă, dar amintirile dăinuie în timp. În Colonia Bulgară – Telepa, odinioară un sat înfloritor întemeiat de comunitatea bulgară de la Dudeştii Vechi, aparţinător de aceeaşi comună timişeană, nu mai trăieşte astăzi nici un suflet.

Din el a rămas numai biserica romano-catolică frecventată odinioară de localnici, biserică unde, duminică, s-a celebrat hramul sfântului lăcaş.

Singura clădire care a mai rămas în picioare la Colonia Bulgară continuă să adune, măcar o dată pe an, oameni și aduceri aminte.

Duminică, fosta comunitate a marcat ziua bisericii, un prilej de reculegere și reîntâlnire pentru urmașii celor care au trăit aici, păstrând vie legătura cu rădăcinile lor și cu credința care a ținut satul unit vreme de generații.

Despre Colonia Bulgară

Colonia Bulgară a fost întemeiată la începutul anului 1845, cu bulgari bănățeni romano-catolici, veniți din satul bulgăresc Beșenova Veche (Dudeștii Vechi). La început s-a numit Telepa. Motivele pentru care s-au stabilit aici au fost două: pe de-o parte, proprietarii de terenuri maghairi aveau nevoie de forță de muncă pentru plantațiile de tutun și, ca atare, i-au stimulat pe bulgarii din Beșenova Veche să lucreze pentru ei. Pe de altă parte, în comunitatea bulgară tradiția face ca primul urmaș să primească întreaga avere. Astfel, familiile cu mai mulți urmași s-au orientat spre noi proprietăți.

O capelă catolică a fost construită în 1852, iar biserica actuală – în 1912. Școala s-a construit în 1904. Pâna la unirea Banatului cu România, administrația maghiară a numit satul Bolgartelep, adică „colonia bulgară”, nume tradus apoi de administrația românească. În această perioadă, au început să se stabilească tot mai mulți maghiari și în mai mică măsură, germani. Spre sfârșitul perioadei interbelice, bulgarii îi depășeau la număr cu puțin pe maghiari. După Al Doilea Război Mondial, maghiarii au devenit chiar majoritari. De atunci, însă, populația satului a cunoscut un declin dramatic.

Populația

Telepa avea, în 1910, o populație de 714 bulgari. În 1930, populația era de 830 de locuitori, dintre care 353 bulgari, 338 maghiari, 123 germani, 13 români și 3 romi.

La recensământul din 2002, satul avea o populație de numai 34 de locuitori, dintre care numai 2 bulgari. Statistic, majoritari sunt românii (17 locuitori), urmați de maghiari cu 10 persoane, însă scăderea dramatică a populației de toate etniile a dus la dispariţia comunităţii.

Ultimul bulgar din Telepa, Ion Vasilcin, a decedat în 2016. Odată cu el a s-a terminat cu comunitatea de bulgari – elementul definitoriu, care a întemeiat colonia şi a locuit-o pentru mai bine de 150 de ani.

