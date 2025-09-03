SCM Timișoara, învinsă de campioana Slovaciei

Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
„Leii” din Banat au fost învinși, marți seară, de campioana Slovaciei în primul meci de la Cupa Timișoara. Echilibrul s-a menținut până în sfertul al patrulea, când BK Patrioti Levice s-a desprins pe tabelă și s-a impus cu scorul de 88-77. SCM Timișoara nu a putut conta pe conducătorul de joc Bogić Vujošević, care s-a accidentat la turneul de la Debrecen (Ungaria).

Primele două acte au fost adjudecate de elevii antrenorului Dragan Petričević: 22-20 și 22-21. Slovacii s-au impus cu 24-21 în sfertul al treilea, egalând pe tabelă înaintea ultimei perioade de zece minute: 65-65.

Cel mai bun marcator al echipei bănățene a fost Adam Mirković, autor a 16 puncte, el fiind urmat, în ordine, de Thomas Devon (13p), Marcu Badiu (9p), Sasa Borovnjak (9p), Mirel Dragoste (7p), Robert Schipor (6p), George Blaj-Voinescu (6p), Milić Starovlah (5p), Tyler Stevenson (4p) și Laszlo Lazar (2p).

BK Patrioti Levice i-a avut în „mână” pe Williams Carius (18p), Rickey McGill (17p) și Andre Wesson (14p).

Miercuri, 3 septembrie, de la ora 17:00, se joacă meciul Szolnoki Olajbányász – BK Patrioti Levice, al doilea de la Cupa Timișoara.

Joi, 4 septembrie, tot de la ora 17:00, este programat duelul SCM Timișoara – Szolnoki Olajbányász, ce va închide ediția din acest an a turneului amical pe care clubul alb-violet îl organizează de fiecare dată în presezon.

Intrarea este liberă la partidele de la sala „Constantin Jude”.

