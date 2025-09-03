SCM Timișoara, învinsă de campioana Slovaciei

„Leii” din Banat au fost învinși, marți seară, de campioana Slovaciei în primul meci de la Cupa Timișoara. Echilibrul s-a menținut până în sfertul al patrulea, când BK Patrioti Levice s-a desprins pe tabelă și s-a impus cu scorul de 88-77. SCM Timișoara nu a putut conta pe conducătorul de joc Bogić Vujošević, care s-a accidentat la turneul de la Debrecen (Ungaria).

Primele două acte au fost adjudecate de elevii antrenorului Dragan Petričević: 22-20 și 22-21. Slovacii s-au impus cu 24-21 în sfertul al treilea, egalând pe tabelă înaintea ultimei perioade de zece minute: 65-65.

Cel mai bun marcator al echipei bănățene a fost Adam Mirković, autor a 16 puncte, el fiind urmat, în ordine, de Thomas Devon (13p), Marcu Badiu (9p), Sasa Borovnjak (9p), Mirel Dragoste (7p), Robert Schipor (6p), George Blaj-Voinescu (6p), Milić Starovlah (5p), Tyler Stevenson (4p) și Laszlo Lazar (2p).

BK Patrioti Levice i-a avut în „mână” pe Williams Carius (18p), Rickey McGill (17p) și Andre Wesson (14p).

Miercuri, 3 septembrie, de la ora 17:00, se joacă meciul Szolnoki Olajbányász – BK Patrioti Levice, al doilea de la Cupa Timișoara.

Joi, 4 septembrie, tot de la ora 17:00, este programat duelul SCM Timișoara – Szolnoki Olajbányász, ce va închide ediția din acest an a turneului amical pe care clubul alb-violet îl organizează de fiecare dată în presezon.

Intrarea este liberă la partidele de la sala „Constantin Jude”.