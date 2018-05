Scandal monstru într-o localitate timișeană. Nuntașii au fost potoliți de mascați

Doi tineri au fost reținuți de procurorii din Lugoj după ce au fost implicați într-un scandal monstru la o nuntă.

Evenimentul s-a petrecut la restaurantul hotelului Parc din statiunea Buzias.

Mai multe surse au declarat pentru Lugoj Info.ro ca scandalul a izbucnit undeva spre dimineata cand cativa petrecareti au cerut ca muzica sa fie oprita.

Imediat spiritele s-au incins intre invitati si intreaga petrecere s-a transformat intr-un ring de box cu mai multi protagonisti.

Pentru a readuce lucrurile la normal, politistii din Buzias, care au ajuns imediat la locul scandalului, au fost nevoiti sa ceara sprijinul echipajelor de la trupele speciale din Timisoara.

Mascatii timisoreni au reusit sa puna capat conflictului si au dus la sediul Politiei Buzias aproximativ zece persoane.

Din altercatie cel mai sifonat a iesit unul dintre parintii mirilor care s-a ales cu o rana serioasa pe fata.

Dupa audieri, politistii si procurorii au decis sa retina doi indivizi, unul din Buzias si unul din Timisoara.

Barbatii ar fi fost cei care au provocat conflictul iar oamenii legii sustin ca acestia au mai avut probleme cu legea, unul fiind condamnat pentru talharie, iar altul a comis mai multe infractiuni in strainatate.

”Doua persoane au fost retinute si duse la Lugoj la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj.

In prezent se desfasoara cercetari sub coordonarea procurorului de caz sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere si tulburarea linistii si ordinii publice.”, a declarat pentru Lugoj Info.ro, Ionut Sirbu, purtator de cuvant in cadrul IPJ Timis.

Avand in vedere faptul ca mai multe persoane au fost ranite si au fost distruse mai multe bunuri, la Buzias au ajuns de urgenta si sefii Politiei Timis care au coordonat activitatile de cercetare.

Procurorii urmeaza sa stabileasca daca cei doi indivizi vor fi cercetati sub control judiciar sau chiar in arest, scrie lugojinfo.ro.