Virgil Popescu trimite românii cu facturile umflate să sune la ANRE: „Lupta cu furnizorii este inegală. Își bat joc de oameni”

Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat miercuri, după ședința de guvern, că există o procedură pentru cei care au facturile umflate.

Acesta spune că ANRE ar trebui să se ocupe, iar românii care primesc facturi fără compensarea prețului la energiei trebuie să semnaleze acest lucru prima dată la furnizor, iar mai apoi la ANRE.

„Astăzi, în ședința de guvern, a venit și președintele autorității de reglementare și ne-a spus procedurile. Oamenii trebuie să știe că ANRE are un call center foarte mare care poate răspunde la foarte multe solicitări. Ne-a comunicat că a intrat într-un control la furnizori. Procedura există pentru fiecare și ne-a spus-o:

Reclamă la furnizor, acesta are posibilitatea să returneze banii în 5 zile dacă suma este peste 100 de lei.

Dacă este sub 100 de lei se scade din factura următoare.

Dacă furnizorul nu face acest lucru, reclamația se duce la ANRE și rezolvă ANRE.

Există proceduri, există acel call center”, a declarat ministrul Energiei.

Pentru problemele legate de facturi, consumatorii pot apela call-centerul ANRE la numărul 0374554265 (telefon cu tarif normal în reţeaua Orange, apelabil din toate reţelele) şi la numărul 0219782 (telefon cu tarif normal în reţeaua Telekom, apelabil din toate reţelele).

De asemenea, consumatorii pot depune petiţii pentru aspecte care ţin de încălcarea cadrului de reglementare şi a legislaţiei primare incidente, prin intermediul rubricii Petiţii pe pagina web a ANRE.

Virgil Popescu spune că există o modificare legislativă care este pe circuitul de avizare în Guvern care prevede ca toți cei care au întocmit facturi eronate să aibă obligația să le storneze și să nu emită penalități. De asemenea, consumatorii nu pot fi debranșați.

„Pe toată perioada asta de aplicare a legii nu vor fi debranșări, nu numai pentru consumatorii vulnerabili care sunt protejați ci și pentru restul consumatorilor, lucrurile sunt simple”, a mai spus ministrul. „Sper să nu fi greșit (n.red. furnizorii) într-un mod intenționat”, a mai completat acesta.

Popescu: „Lupta aceasta cu furnizorii este inegală”

Ministrul Energiei spune că în perioada următoare ANRE vrea să facă o campanie prin care populația să fie informată despre cum poate rezolva problemele cu facturile umflate.

„ANRE ne-a trimis și nouă o solicitare. Dorește să facă o campanie de informare, dânșii au această posibilitate să ajute populația să știe ce are de făcut pentru că lupta aceasta cu furnizorii este inegală. De multe ori își bat joc de oameni, nu îi bagă în seamă. Și eu am fost, nu eram ministru, eram parlamentar și cu toate acestea nu m-au băgat în seamă. Trebuie să existe instituții ale statului care să îi apere: ANRE și ANPC. Trebuie făcută lumină în această piață și sunt instituții care pot face acest lucru”, a mai spus ministrul.

Ministrul Energiei: „Am fost de două ori în astfel de situații”

Ministrul Virgil Popescu a explicat și sfatul dat marți, când spunea că el nu ar plăti o factură eronată și că ar merge „până în pânzele albe”. Acesta spune că nu a îndemnat consumatori la neplata facturilor, ci a explicat o situație personală în care s-a aflat și cum a acționat.

„Am spus ce aș face eu dacă aș fi într-o astfel de situație. Am fost de două ori în astfel de situații. Prima dată am reclamat furnizorului, nu s-a întâmplat nimic, furnizorul m-a ignorat complet. Am reclamat la ANRE, după reclamație s-a rezolvat situația. A doua oară am reclamat furnizorului, s-a rezolvat de la furnizor. Vă spun ce fac eu. Chiar am spus, nu pot să spun nimănui ce să facă. Acele lucruri care mi s-au întâmplat mie au fost făcute de furnizori cu încălcarea legii. Departe de mine să spun cuiva să nu plătească o factură. Nu am plătit pentru că s-a rezolvat într-un timp rezonabil”, a declarat ministrul.

