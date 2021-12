Robu despre coșurile de gunoi din Parcul Civic: “Așa o prostie și jaf nu s-ar fi făcut cu mine ca primar”

După publicarea articolului “Bătaie de joc pe banii timișorenilor: zeci de coșuri de gunoi îngrămădite într-un parc pe câțiva metri pătrați”, le-am solicitat, pe WhatsApp, câte un punct de vedere pe acest subiect fostului primar Nicolae Robu și actualului viceprimar Ruben Lațcău.

Iată dialogul purtat cu domnul Robu:

“- Frumos proiect de reabilitare ați lăsat urmașilor…

– Asta e părerea dumneavoastră că așa o prostie – în plus și jaf – s-ar fi făcut cu mine ca primar!

– Proiectul de reabilitare datează din perioada în care ați fost primar. În noiembrie 2019, primăria a predat amplasamentul firmei care a câștigat licitația.

– 1. Da. 2. Asta nu înseamnă că așa o prostie era în proiect. 3. Dacă, totuși, așa o prostie era în proiect – primarul nu e verificator de proiecte și nu pot exclude să fie – primarul Robu, care urmărea execuțiile, n-ar fi permis să se respecte așa o prostie, ci ar fi cerut modificarea proiectului cu dispoziție de șantier, cum permite legea. În plus, eu ceream ca amplasamentele coșurilor să fie ușor în afara liniei trotuarelor. Am făcut asta în alte părți, inclusiv cu picioarele din spate ale unor bănci, pentru a nu îngusta aleea/trotuarul. Am întrebat pe cineva dacă așa a fost proiectul și mi s-a spus că nu a fost așa.

– Păi asta ce înseamnă? Că a adăugat cineva coșurile de gunoi?! Ar fi interesant…

– Asta ar însemna, da. Legal, se putea face, cu dispoziție de șantier. Dar e aberant. Eu nu garantez ca informația mea e corectă, dar tind să cred că e. Mi s-a spus că proiectul prevedea schimbarea coșurilor existente și un total de doar 28 de cosuri în plus, preponderent în actualul Parc C.D. Loga, unde nu erau deloc, nici coșuri, nici bănci. Știți, presupun, că am împărțit Parcul Civic inițial în Parcul I.C. Brătianu (cel din spatele Casei Politehnicii 2 – COȘ), Parcul C.D. Loga (de lângă Casa de Căsătorii) și Parcul Civic (cel din spatele magazinului <Bega>).

– Nu știu de împărțire. Și da, e vorba de 29 de coșuri noi. Dar aleile pe care au fost montate coșurile noi sunt chiar în spate la <Bega>, nu au legătură cu Loga.

– Acolo ar fi trebuit doar să se schimbe coșurile vechi, degradate, cu coșuri noi. În orice variantă, ce s-a facut e inacceptabil, inclusiv estetic, nu numai că e irațional!

– Dacă în Parcul Civic nu au fost prevăzute coșuri în plus, ce caută acolo? Au greșit amplasamentul? În loc de Parcul C.D. Loga, le-au pus în Parcul Civic?

– Se poate să fi schimbat locația. Nu știu, nu vreau să vorbesc în necunoștință de cauză. Proiectul și licitația au fost pentru Parcul Civic în fosta accepțiune, care le cuprindea și pe cele două care s-au desprins, ca nume, din el, dar implementarea le cuprinde și pe ele. Mie așa mi s-a spus, că în Parcul Civic în accepțiunea actuală și în Parcul Brătianu nu s-au prevăzut suplimentări și că cele 28 de coșuri în plus față de existent au fost prevăzute toate pentru Parcul C.D. Loga, unde nu exista niciunul”.

După dialogul cu Nicolae Robu, l-am interpelat pe viceprimarul Ruben Lațcău:

„- Vi se pare în regulă cum au fost amplasate coșurile de gunoi noi în Parcul Civic?

– Nu mi se pare în regulă proiectul, că executantul a făcut ce scria în proiect. Eu m-am chinuit să îl termin, așa cu deficiențe cum este, mai sunt și alte deficiențe.

– Dacă nu este în regulă proiectul, nu ar fi trebuit să interveniți, prin dispoziție de șantier?

– Vă dau un interviu pe proiectul ăsta dacă vreți. Să luăm lista luuuunngă de deficiențe. Am rezolvat în primul și în primul rând lucrurile funcționale.

– Punctual, mă interesează aspectul coșurilor de gunoi. Sigur că, dacă mai sunt și alte deficiențe, le arăt și pe acelea, dar în alt articol. Fostul primar Robu mi-a spus că, din informațiile pe care le deține el, în proiect nu a fost prevăzută suplimentarea coșurilor de gunoi în Parcul Civic (zona din spatele magazinului <Bega>), ci în Parcul C.D. Loga (zona de lângă Casa de Căsătorii). Acolo ar fi trebuit amplasate 28 de coșuri noi, pentru că lipsesc în zona respectivă. Așadar, cine a decis ca acele 28 sau 29 de coșuri noi să fie amplasate în parcul din spatele magazinului <Bega> (Parcul Civic)?

– Nu s-a suplimentat nici un coș, s-au executat conform proiectului.

– OK. Dar dacă așa prevedea proiectul, de ce nu ați intervenit prin dispoziție de șantier și ați lăsat să se amplaseze în halul acela?

– Pentru că sincer nu am verificat coșurile în proiect. M-am preocupat de problemele cu termoficarea și puțurile”.

Acum, dincolo de precizările celor doi exponenți ai fostei și actualei administrații a Timișoarei, poate că publicarea pe site-ul municipalității a proiectului aflat în discuție ar lămuri lucrurile. Că doar vorbim de o primărie cu pereți de sticlă, nu-i așa?