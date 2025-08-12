Reunire sub panou, la SCM Timișoara.

SCM Timișoara a dat startul pregătirilor pentru Liga Națională de baschet masculin.

Alb-violeții au făcut luni primele antrenamente în comun.

Pe perioada vacanței de vară, ei au urmat un program de pregătire stabilit de staff-ul tehnic.

Baschetbaliștii s-au reunit încă de săptămâna trecută, iar vineri și sâmbătă au făcut vizita medicală și au susținut testele fizice.

„În aceste prime zile am constatat că jucătorii au venit destul de bine pregătiți pentru noul sezon.

Pot să vă spun că acesta a fost targetul nostru.

Pentru perioada de vară, ei au primit un program pe șase săptămâni pe care a trebuit să-l respecte și se pare că l-au respectat.

Mă bucur că s-au antrenat, este un lucru foarte important, ceea ce înseamnă că sunt conștiincioși și înțeleg bine cât greu va fi următorul sezon”, a declarat Dragan Petričević, antrenorul principal al echipei SCM Timișoara.

La ședința de pregătire au fost prezenți și achizițiile recente Mirel Dragoste, George Blaj-Voinescu, Marco Badiu, Devon Thomas, Starovlah Milić și Sasa Borovnjak.

A absentat motivat Bogic Vujošević, care se află la lotul național al Austriei pentru precalificările la Campionatul Mondial.

În cel mai recent meci, victoria cu Bulgaria, el a marcat 22 de puncte. SCM Timișoara se va pregăti la sala „Constantin Jude” și va juca meciuri de verificare în Ungaria, Serbia și Bosnia-Herțegovina.

Din programul presezonului nu va lipsi tradiționalul turneu internațional „Cupa Timișoara”, un triunghiular la care sunt invitate în perioada 2-4 septembrie campioana Ungariei, Szolnoki Olajbányász, și cea a Slovaciei, BK Patrioti Levice.

