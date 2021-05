Reabilitarea străzii Constantin Prezan, un proiect „gândit superficial”

Proiectul de pe Constantin Prezan merge înainte. Munca la rețelele de utilități pe tronsonul dintre Martirilor și Sudului este aproape gata, a fost deja pus primul strat de asfalt, a anunțat, ieri, viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău. Mai sunt de executat până la sfârșitul lunii intervenții punctuale pe rețele de la Aquatim și Colterm în intersecția cu Calea Martirilor, respectiv Versului.

„După cum știți, proiectul acesta a fost marcat de la început de probleme grave. Sfârșitul anului trecut, când am preluat administrația, ne-a prins cu acest proiect într-o stare de blocaj. Din noiembrie am început clarificarea acestora și rezolvarea lor treptată. Am să enumăr doar câteva din problemele găsite: proiectul ignora faptul că între Martirilor și Versului există o magistrală principală de termoficare. După analize asupra istoricului de avarii și discuții cu Colterm, am făcut ajustări ale amplasamentului care să permită intervenții pe magistrală cu minimum de spargeri. Rețeaua de electricitate pentru iluminatul public era absentă din devizul lucrărilor. Prefabricatele pentru canalul pluvial de pe stradă erau din plastic, fiind de fapt prefabricate pentru spații verzi și nu pentru șosele. Canalele tehnice de pe trotuare au fost greșit proiectate – canalul tehnic se suprapunea cu rețelele edilitare de sub trotuar. Stâlpii de iluminat public au fost amplasați în mijlocul trotuarului în dreptul parcului – constructorul a refăcut fundațiile pentru stâlpi și a început să-i mute de pe poziții. De la Martirilor la Uranus nu era nici o zebră, pe o distanță de 500 de metri. Pe porțiunea dintre Versului și Martirilor trotuarul este lipit de bloc. Facem și aici o dispoziție pentru a introduce streșinile în canalul pluvial, nici acest lucru nu a fost inclus în proiectul inițial. Sunt convins că vom avea aceleași probleme de spațiu și între Uranus și Versului, dar din păcate este prea târziu pentru schimbarea totală a proiectului”, a explicat Rubem Lațcău.

Viceprimarul este convins că vor mai fi depistate probleme și, probabil, în final acest proiect va avea multe elemente care nu ne vor mulțumi. „Acest lucru este rezultatul direct al unei decizii neinspirate, aceea de a extinde la patru benzi un drum printr-un cartier rezidențial, într-un loc în care profilul stradal permite cu greu asta. Deciziile pompieristice, luate în campanie sau în setea după <<proiecte>>, au impact pe termen lung. Acest bulevard avea într-adevăr nevoie de reabilitare capitală, dar nevoia nu era de o bandă suplimentară, ci de un spațiu urban modern și de calitate. Prezan este un proiect gândit superficial la care ne străduim acum să salvăm ce se mai poate salva și le mulțumesc Direcției Tehnice și constructorului pentru asta. Învățăm cu toții de aici o lecție pentru viitor. Conform contractului, data de finalizare a lucrărilor este anul viitor, dar atât eu, cât și constructorul ne-am propus să terminăm lucrările în acest an. Pentru acest proiect am primit 18 mil RON din bugetul național, un rezultat al diplomației începute de primarul Fritz, demers prin care ne-am asigurat rezerve bugetare ca să putem menține ritmul de lucru”, a mai spus viceprimarul Lațcău.