Provocare pentru Sorin Grindeanu… Dragnea şi Tăriceanu ar putea rămâne o tristă amintire! Cine susţine asta

Senatorul PNL Daniel Fenechiu susține într-o postare pe Facebook că dacă Sorin Grindeanu nu „blufează” și chiar are de gând să povestească public despre „ițele OUG13/2017”, procurorii de la Parchetul General vor trebui să redeschidă dosarul pe care l-au clasat.

„Daca Grindeanu nu blufeaza si chiar are de gand sa povesteasca public despre itele OUG 13/2017, cred ca procurorii vor trebui sa redeschida ancheta pe care tocmai au inchis-o…

Iar daca il cuprinde un simt civic – in continuarea raspunsului „au facut bine” – si pune mana pe pix si scrie, cred ca nici majoritatea parlamentara si nici macar Curtea Constitutionala nu-i mai poate salva pe Dragnea, Tariceanu & Co…. Ce ziceti: are Grindeanu suficient simt civic – ca sa nu spun altfel….?”, scrie Daniel Fenechiu, pe Facebook.

În urmă cu o săptămână, Sorin Grindeanu anunța dezvăluiri complete despre povestea celebrei OUG 13.

„Dupa ordonanta 13 am zis ca vreau sa renunt, ca nu cred ca e normal sa raman. Au fost rugaminti din acelasi CEx. „Nu, ca aveti sustinerea”. Va aduceti aminte ca a urmat o conferinta de presa la Parlament de vreo doua ore. Am inteles ca e de datoria mea sa raman, pentru ca altfel tot ceea ce am gandit ca program de guvernare risca sa nu fie pus in practica. Am venit aici si am facut conferinta de presa. Nu a fost simplu, cu sute de mii de oameni pe strada”, declara Grindeanu.

Sursa: stiripesurse.ro