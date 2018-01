Proteste de amploare. Mii de oameni vor ieşi astăzi în stradă la Timişoara şi în alte oraşe din ţară şi din străinătate

Mii de oameni din toată ţara sunt aşteptaţi la un protest de amploare faţă de modificarea legilor justiţiei şi a Codurilor penale, în această seară. Potestul de la Timişoara va începe la ora 18, locul de întâlnire fiind Piaţa Operei.

Timişoara Civică a publicat pe Facebook „kit-ul protestatarului”:

– bocanci, căciulă, mănuși (poate o umbrelă, deși NU se anunță ploaie)

– 1 steag la grupul de 4 prieteni

– ceilalți 3 prieteni din grupul de 4 prieteni

– baterie externă, să vadă și mătușa protestul de acasă, că săraca are probleme cu spatele

– pancarta cu simț dublu: civic și al umorului

– ceai în termos sau o sticlă cu apă

– ciocolată / prăjituri / plăcinte pentru toți prietenii

– pedometru, că doar o să sari și o să faci pași

înainte de a pleca

– cu parfum și dichisiți, că sunt tipe și tipi mișto în piață

– sună prietenii care au să-ți returneze cărți, sigur vin și ei, așa că pot să aducă și cartea

– pentru interviu, recapitulează motivele pentru care protestezi (recitește modificările legilor, de ex: https://cristidanilet.wordpress.com/…/modificarea-legilor-…/)

– mergi la baie de acasă, e coadă la McDonalds, Timișoreana, Symphony, etc.

În Bucureşti, oamenii urmează să se adune în Piaţa Universităţii, apoi să plece în marş către Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constituţională a României (CCR) şi Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA). Protestatari vor ajunge sâmbătă în Bucureşti din oraşe precum Timişoara, Cluj-Napoca, Bacău, Piteşti, Deva, Bistriţa, Satu Mare şi Galaţi, cu trenul sau cu microbuze, iar cei cu maşini persoanele se vor întâlni pe traseu şi vor merge în coloană spre Capitală.

În acelaşi timp cu protestul de amploare din Capitală sunt anunţate manifestaţii şi în alte oraşe din ţară, precum Alba Iulia (prefectură), Arad (primărie), Botoşani (primărie), Brăila (Piaţa Independenţei), Buzău (Piaţa Dacia), Cluj (Monumentul Memorandiştilor), Craiova (Piaţa Mihai Viteazu), Galaţi (prefectură), Iaşi (Piaţa Unirii), Mediaş (Piaţa Corneliu Coposu), Oradea (Piaţa Unirii), Petroşani (Casa de Cultură a Sindicatelor), Piaţa Neamţ (Piaţa Ştefan cel Mare), Piteşti (Piaţa Vasile Milea), Suceava (Esplanada Casei de Cultură), Mureş (prefectură) şi Timişoara (Piaţa Operei).

Proteste sunt anunţate şi în oraşe din afara ţării: Buenos Aires, Viena, Bruxelles, Toronto, Zurich, Fribourg, Helsinki, Bordeaux, Paris, Strasbourg, Dusseldorf, Munchen, Suttgart, Wurzburg, Milano, Roma, Torino, Dublin, Beirut, Birmingham, Cardiff, Edingburgh, Londra, Newscastle, Bergen, Oslo, Amsterdam, Haga, Madrid, Valencia, Budapesta, San Francisco şi Los Angeles.

„Schimbarea începe cu noi şi nu se termină niciodată. E un drum lung, iar perseverenţa noastră în faţa corupţiei le va da şi celorlalţi încrederea şi speranţa că puterea este de fapt în mâinile noastre”, este mesajul organizatorilor.

Foto: Constantin Duma