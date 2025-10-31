Protecţia Consumatorilor Timiş a dat peste 1.400 de amenzi, în valoare de aproape 5 milioane de lei

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a desfășurat, în perioada 1 ianuarie – 1 octombrie 2025, 1.925 acțiuni de control, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate următoarele sancțiuni:

1.432 amenzi contravenționale , în valoare totală de circa 4,9 milioane lei

928 de avertismente

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 484.577 lei

oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 126 de unități.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2025, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a efectuat, la nivelul județului, un număr de 689 acțiuni de control la magazinele de tip supermarket/alimentare, precum și 307 acțiuni de control la unitățile de alimentație publică (restaurante, fast-food-uri, patiserii, brutării), în toate acestea fiind constatate abateri de la legislația în domeniu.

Pentru următoarele tipuri de unități, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni, după cum urmează:

MAGAZINE ALIMENTARE

(hypermarket, supermarket, magazin alimentar)

– 609 amenzi contravenționale în valoare totală de circa 2,1 milioane lei

– 284 avertismente

Acestora li se adaugă următoarele măsuri complementare:

– oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a produselor neconforme în valoare de peste 324.433 lei

– oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 34 unități.

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

( restaurant, fast-food, patiserie, brutărie )

277 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 1,14 milioane lei

178 avertismente

Acestora li se adaugă următoarele măsuri complementare:

oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a produselor neconforme, în valoare de circa 140.565 lei

oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 43 unități.

Peste 2.500 de reclamaţii depuse de consumatori

În aceeași perioadă, la nivelul CJPC Timiș, au fost înregistrate 2566 de reclamații depuse de consumatori, pe diferite teme.

Totodată, o componentă importantă a activității ANPC o constituie partea de consiliere și prevenție.

În acest context, comisarii CJPC Timiș oferă consultanță de specialitate operatorilor economici, în domeniul protecției consumatorilor.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea de consiliere?

Solicitarea de consiliere trebuie să fie formulată în scris. Nu sunt admise solicitări de consiliere prin telefon. Acestea trebuie să existe pe un suport durabil, pentru a putea fi înregistrate la Registratura ANPC și a fi transmise spre analiză și soluționare compartimentului competent.

Solicitările de consiliere trebuie să conțină următoarele informații: datele operatorului economic care formulează cererea (denumirea firmei, adresa de contact, nume și prenume al reprezentantului legal etc.) și vor fi însoțite de copii ale documentelor justificative, după caz (spre exemplu: machetele etichetelor produselor alimentare/nealimentare, ș.a.);

Unde se pot depune solicitările de consiliere?

Solicitările de consiliere se pot depune:

Direct la Registratura CJPC Timiș – sediul din Piața Unirii, nr.3, Timișoara

Prin poștă – la sediul CJPC Timiș din Piața Unirii, nr.3, Timișoara

Prin poștă electronică – la adresa de e-mail: [email protected]

Controlul voluntar este un sprijin oferit de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, care solicită acest lucru și revine în sarcina comisariatului județean pe raza căruia aceștia activează.

Procedura de control voluntar implică următorii pași premergători:

Completarea formularului existent pe site-ul instituției: www.anpc.ro CJPC Timiș va comunica operatorului economic solicitant data vizitei în care echipa de comisari se va prezenta și fișa de control care va conține obiectivele acțiunii de verificare.

Prioritate, în procesarea cererilor, vor avea operatorii economici din domeniile:

HORECA

comerțul de produse alimentare

prestarea serviciilor în directă legătură cu sănătatea consumatorilor.

În urma acestei acțiuni, operatorul economic care a solicitat controlul nu va fi sancționat pecuniar. În cazul în care comisarii vor constata neconformități, va primi un set de măsuri de remediere consemnate într-un proces verbal de constatare, într-un termen rezonabil de execuție, urmând ca îndeplinirea acestora să fie verificată de comisarii ANPC. Excepție vor face cazurile grave care pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor.