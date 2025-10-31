Percheziții într-un dosar de contrabandă

La data de 30 octombrie 2025, într-un dosar aflat în urmărirea proprie a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Municipiului Arad și Poliției Orașului Pâncota, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile s-au derulat în Arad, la adresele unui bărbat de 67 de ani și ale unuia de 45 de ani.

Au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 109.850 de țigarete (5.492 de pachete) netimbrate, de mai multe mărci, 6 recipiente de combustibil, 225.745 de lei și 470 de euro.

Cei doi bărbați au fost conduși la audieri, în urma acestora fiind reținuți pentru 24 de ore.

În cauză se continuă cercetările, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată, a transmis IPJ Arad.