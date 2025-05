Propunerile ministrului Daniel David pentru învățământul românesc.

Ministrul educației și cercetării, Daniel David, și-a prezentat, în conferința de presă organizată luni, 19 mai, viziunea asupra anumitor aspecte privind învățământul din România, atât cel universitar, cât și cel preuniversitar.

Oficialul a schițat un raport de diagnostic al educației și cercetării, incluzând și propunerile personale pentru reglarea lucrurilor care, parțial sau în totalitate, nu funcționează eficient.

Raportul, denumit QX, poate fi consultat pe pagina de internet a ministerului: (https://www.edu.ro/raportQX).

În sfera cercetării, dezvoltării și inovării, ministrul a atras atenția asupra arhitecturii depășite a modului în care sunt organizate și funcționează institutele cu activități în acest sector, precum și resursa umană demotivată.

Pe de altă parte, spune Daniel David, ”investițiile mari în infrastructura de CDI nu au fost gândite sustenabil, astfel încât adesea acestea fie devin perimate fără să fi generat un plus de cunoaștere/inovație de referință, fie, dacă sunt susținute, devin adevărate „găuri negre” în care, fără cunoaștere/inovație de referință, se pierd puținele resurse pe care le avem”.

Învățământul superior a fost și el supus unor critici sub aspectul rolului și al misiunilor asumate de fiecare universitate, dar și al personalului necompetitivă. În plus, țara noastră, atrage atenția ministrul David, are un procent mai mic de absolvenți de studii superioare (16%) față de media europeană (30%).

Competențele slabe, analfabetismul funcțional crescut și abandonul școlar mare – sunt câteva dintre minusurile beneficiarilor primari din învățământul preuniversitar, aduse în discuție de Daniel David.

Cauzele sunt multiple, printre care curriculum prea încărcat, manualele neatractive, infrastructură școlară deficitară, condiții socio-economice ș.a.m.d.

În același timp, evaluările naționale pe care le susțin elevii ”nu evaluează standardizat toate competențele de bază sau cheie pe care le țintim în sistemul educațional”.