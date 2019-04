Primarul din Dumbrăvița ne solicită drept la replică invocând dispozițiile… Consiliului Național al Audiovizualului

Contrar obiceiului său de a nu reacționa la articolele pe care le scriem – probabil și din cauza faptului că avem dovezi pentru tot ceea ce susținem -, primarul comunei Dumbrăvița, Victor Malac, a schimbat placa luni după-amiază, trimițând pe mail-ul redacției un drept la replică la un articol publicat săptămâna trecută.

Drept la replică

Vi-l prezentăm integral, după care vom face o necesară analiză pe text: “În virtutea dreptului la replică și a corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul <<Consiliul local al unei comune din Timiș, la un pas de dizolvare!” apărut în publicația Renașterea bănățeană (online) joi, 11 aprilie 2019, autor Ciprian Brindescu, în care nu mi s-a solicitat punctul de vedere așa cum prevăd normele deontologice jurnalistice, precizez: subsemnatul dețin încheiate studii superioare de lungă durată, cu obținerea licenței, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, iar afirmația că sunt tinichigiu auto este mincinoasă și tendențioasă.

Secretarul comunei, Diana Marinchi, a cerut în instanță dizolvarea Consiliului Local cu motivarea că, deși a convocat legal Consiliul Local, acesta nu s-ar fi întrunit timp de două luni consecutiv. Secretarul omite însă cu bună știință să precizeze că în această perioadă au avut loc două ședințe extraordinare de Consiliu Local, în 14.02.2019 și respectiv 21.03.2019, la care aleșii locali au fost prezenți statutar și s-au emis 3 Hotărâri de Consiliu Local. Precizez că ședințele ordinare la care face referire secretarul comunei au fost amânate de către consilierii locali pentru că în ambele convocări s-a încălcat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Dumbrăvița.

Ca urmare, din cauza acestui mod defectuos de convocare a consilierilor, s-a depus o sesizare disciplinară împotriva secretarului adresată Prefecturii Timiș, în care era reclamat faptul că secretarul Diana Marinchi a întocmit dispozițiile de convocare a Consiliului Local abia după ce a redactat și expediat convocatorul de ședință, ceea ce este contrar Legii 215/2001. De asemenea, atât eu cât și consilierii locali am reclamat și faptul că secretarul comunei nu a întocmit și redactat procesul-verbal al celor două ședințe ordinare care nu s-au ținut, conform art. 39, alin. 8 din Legea 215/2001, care prevede că <<În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței>>. Ați fi aflat aceste informații netrunchiate dacă mi-ați fi solicitat un punct de vedere asupra celor relatate de către secretar, așa cum prevăd normele deontologice jurnalistice că se procedează atunci când sunt două sau mai multe părți implicate.

În concluzie, vă informez că, în conformitate cu Codul de reglementare a conținutului audiovizual, Decizia nr. 220/2011 a Consiliului Național al Audiovizualului – CNA, art. 56 alin (1) prevede că aveți la dispoziție 2 zile ca să îmi comunicați acordarea dreptului la replică, ziua și ora difuzării dreptului la replică în calitate de persoană care se consideră lezată de prezentarea unor fapte neadevărate sau informații eronate, iar art. 57 alin (1) prevede că dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale difuzorului, în termen de maximum 3 zile, în aceleași condiții în care drepturile și interesele legitime ale persoanei au fost lezate: același interval orar și aceeași arie de acoperire. Menționez că îmi rezerv dreptul de a acționa în instanță atât publicația dv. cât și pe autorul articolului în cauză. Primar ing. Victor Malac”.

A confundat borcanele

Acesta a fost dreptul la replică, acum vine rândul analizei pe text promise. O luăm cu finalul. Lăsând la o parte avertismentul primarului – e dreptul constituțional al oricărei persoane să se adreseze justiției -, ne concentrăm asupra concluziei trase de Victor Malac, cum că ziarul nostru e obligat să se conformeze deciziilor… Consiliului Național al Audiovizualului! De unde și până unde?! Ce legătură are presa scrisă cu CNA?! “Renașterea bănățeană” nu este nici post de radio, nici post de televiziune, primarul Victor Malac încurcă borcanele. Dacă voia să-și facă public punctul de vedere cu privire la cele relatate în articolul nostru, era suficient ca domnul primar să ne trimită dreptul la replică, fără să invoce CNA-ul, dovadă că noi publicăm acest comunicat chiar dacă reglementările invocate de Victor Malac nu ni se adresează.

Ieșire subită din muțenie

De regulă, solicităm puncte de vedere protagoniștilor articolelor noastre înainte de publicare, cu excepția cazurilor în care, de-a lungul timpului, cei în cauză nu au catadicsit să răspundă întrebărilor noastre. Primarul Victor Malac este unul dintre aceștia. De altfel, după primirea mail-ului cu dreptul la replică, l-am sunat pe domnul Malac pentru a ne lămuri de ce a invocat reglementările din audiovizual și pentru a elucida ce înțelege dumnealui prin “ziua și ora difuzării dreptului la replică” în condițiile în care noi suntem presă scrisă… Nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la SMS, așa cum s-a întâmplat și cu alte ocazii când, în cel mai bun caz, ne anunța că este foarte ocupat și că nu ne poate furniza un răspuns.

Așteptăm un răspuns de peste un an

Un exemplu: în data de 28 februarie 2018, la ora 10,33, i-am solicitat primarului Victor Malac, prin SMS (nu ne-a răspuns la telefon), “accesul în Centrul de zi din Dumbrăvița, inopinat, în intervalul de funcționare a centrului, 8-18, pentru a mă convinge la fața locului că sunt prezenți cei 146 de copii raportați la ADR Vest”. Răspunsul primarului a venit în aceeași zi, la ora 16,02: “Vă vom contacta în perioada următoare pentru a da curs solicitării dumneavoastră, întrucât în aceste zile suntem ocupați cu problemele legate de fenomenele meteo. Vă mulțumesc”. Om de cuvânt, Victor Malac nu ne-a mai contactat nici până în ziua de astăzi. Între timp, pe hârtie, în Centrul de zi sunt îngrijiți… 216 copii, adică fix numărul asumat în contractul de finanțare pe fonduri europene. Iar dom’ primar vrea să-l credem pe cuvânt, accesul în clădirea respectivă fiindu-ne, în continuare, interzis. Doar nouă, să ne înțelegem, cine vrea să compună ode și articole pozitive este bine-venit.

Una e una, alta e alta

Mai departe. Ni se reproșează că nu am scris și despre sesizarea disciplinară împotriva secretarului Diana Marinchi, depusă la Prefectura Timiș de către primar și consilierii locali și că, omițând aceste detalii, am prezentat informații trunchiate. Încă o dată: subiectul articolului nu l-a reprezentat salba de sesizări disciplinare – fiindcă n-a fost una, au fost o grămadă – având-o ca pârât pe Diana Marinchi, ci cererea de dizolvare a consiliului local depusă de secretarul comunei Dumbrăvița în instanță. Punct. Dacă ne puneam să prezentăm toate documentele emise în ultima perioadă pe traseul primar – prefectură – secretar și retur, făceam un serial, nu un articol. Or nu asta ne propusesem, ci am dorit să facem publică acțiunea care ar putea duce la dizolvarea consiliului local, acesta era subiectul.

Argumente și contraargumente

Și acum am ajuns la argumentul primarului, care, în opinia dumnealui, ar demonta susținerile secretarului Diana Marinchi: faptul că, deși nu s-au întrunit în două ședințe ordinare de consiliu local în lunile februarie și martie, consilierii locali s-au întrunit în două ședințe extraordinare, în 14 februarie și 21 martie. OK, domnul Malac n-are decât să prezinte acest argument în instanță și să convingă completul de judecată că asta a fost voința legiuitorului atunci când a conceput Legea 215/2001 a administrației publice locale. În ceea ce ne privește, noi considerăm că articolul 39, alineatul 1, care spune că “consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului”, trebuie coroborat cu articolul 55, alineatul 1, litera a, care stabilește că “consiliul local se dizolvă de drept în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale”. Nu credem că voința legiuitorului a fost ca onor consilierii să poată sări, din diverse motive, peste ședințele ordinare și să se întrunească în ședințe extraordinare, fiindcă astfel s-ar goli de sens înțelesul sintagmei “extraordinară”. Evident, contează mai puțin ce credem noi sau care e părerea primarului Victor Malac, decizia aparține instanței de judecată.

Trezirea din amnezie a consilierilor, trecută sub tăcere

Observăm pe de altă parte că, deși explică în dreptul la replică cum, în ambele convocări, s-a încălcat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Dumbrăvița, fiindcă nu a fost fixată ședința ordinară în a treia zi de joi din lună, domnul primar n-a contestat statistica prezentată de secretarul Diana Marinchi în instanță și de noi în articol. Cităm: “Secretarul Diana Marinchi mai arată că onor consilierii și-au amintit brusc de detaliul cu ziua de joi, până acum ei neavând nici o problemă cu faptul că erau convocați în altă zi a săptămânii: <<Menționez faptul că în cursul anului 2018 doar 2 ședințe ordinare s-au ținut în a treia zi de joi (…) celelalte ședințe ținându-se în zile de luni, marți, miercuri și joi – dar nu a treia zi de joi din lună –, așa cum rezultă cu multă evidență din graficul anexat. Interesant este faptul că în decursul anului trecut consilierii locali nu au avut obiecțiuni cu privire la ziua desfășurării ședințelor de consiliu, fiind convocați în mod legal de către dl. primar Victor Malac, conform art. 39 din Legea nr. 215/2011>>. Deci cum rămâne cu trezirea bruscă din amnezie a distinșilor consilieri locali?

Am scris despre studiile primarului încă de acum trei ani

Am ajuns, în sfârșit, la fraza de mare efect, în care primarul Victor Malac își prezintă studiile de la USAMVB și clamează sus și tare: “afirmația că sunt tinichigiu auto este mincinoasă și tendențioasă”. OK, haideți să vedem cine minte și cine spune adevărul.

În primul rând, n-a pus nimeni în discuție studiile superioare ale domnului Malac, ba chiar, în articolul publicat în data de 1 septembrie 2016 și intitulat “Primăria Dumbrăvița beneficiază de o conducere super-calificată. Primarul comunei și-a luat bacalaureatul la 54 de ani, iar viceprimarul a fost încărcător-descărcător la o companie de băuturi răcoritoare”, după ce am arătat cum absolventul Grupului Școlar Industrial Transporturi Auto Timișoara și-a luat bacalaureatul cu chiu, cu vai, în vara lui 2011, din a doua încercare (a fost respins la sesiunea din iunie și admis la cea din august), am scris următoarele: “Cum pofta vine mâncând, la câteva zile distanță, regăsim numele lui Victor Malac pe lista candidaților admiși – pe unul dintre locurile cu taxă – la concursul organizat de Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB), specializarea Piscicultură și Acvacultură. Mai mult, în iulie 2014, regăsim din nou numele de-acum primarului din Dumbrăvița pe lista candidaților admiși la Masterat, programul de studii Reproducere asistată la animale, la aceeași USAMVB, nota de admitere la master fiind una mai mult decât onorantă: 9,28! Evident, primarul Dumbrăviței merită toate felicitările, nu-i la îndemâna oricui o asemenea realizare și probabil doar modestia nu îl lasă să se laude cu succese obținute într-o asemenea manieră. Hotărât lucru, Victor Malac calcă pe urmele fostului șef al partidului său, PSD, ex-premierul Victor Ponta, care și-a trecut în palmares și un doctorat. Hopa, s-ar putea ca alăturarea masterului primarului doctoratului fostului premier să nu fie tocmai inspirată…”.

Când nu înțelegi diferența între trecut și prezent…

În al doilea rând, în articolul publicat săptămâna trecută, am scris că domnul Malac este “tinichigiu auto la bază”, adică aia a fost prima lui meserie, nicidecum că acum este tinichigiu. Acum este primar, nu încape discuție, ba chiar primar la al doilea mandat… Deci unde e minciuna, unde e tendențiozitatea?! Ceea ce am scris noi este adevărul gol-goluț, iar Victor Malac știe asta, altfel ar fi reacționat mai demult, fiindcă nu este prima oară când scriem că dumnealui a fost în trecut tinichigiu auto, de exemplu, în articolul publicat în 30 septembrie 2016 și intitulat “Habarniştii din Primăria Dumbrăvița s-au făcut iar de râs”. Și încă o precizare: meseria de tinichigiu auto e o meserie ca oricare alta, nu e nimic de blamat în asta. De asta nu înțelegem de ce primarul Victor Malac își reneagă trecutul.

Oda din Botoșani care-l dă de gol pe fostul tinichigiu auto

Pentru ca lucrurile să fie clare și pentru ca dumneavoastră, cititorii, să puteți stabili cine minte și cine spune adevărul, încheiem cu un fragment dintr-un articol omagial publicat în 7 mai 2017 pe site-ul www.darabaneni.ro (Darabani, județul Botoșani, este orașul natal al lui Victor Malac), având excepționalul titlu “Un dărăbănean este primarul Beverly Hills-ului României!”: “După plecarea din Darabani (n.r. – Victor Malac) a urmat cursurile unei școli profesionale din Cluj cu specializarea tinichigiu auto . După absolvire a ajuns să lucreze la service-ul Dacia IRA din Timișoara care deservea tot Banatul. A avut mașină proprie cu mult înainte de 1989, iar meseria îi aducea venituri frumoase, mai ales după 1990, când service-ul a fost preluat de Renault odată cu fabrica de automobile Dacia de la Mioveni. Între timp a absolvit și facultatea, ajungând șef de secție la Dacia Service, funcție în care a activat până în 2008”.

Credem că nu mai are nimeni nici o îndoială că autorul articolului respectiv a scris după dictare, Victor Malac povestindu-i omului cu gura lui cum a fost el… tinichigiu auto, meserie care “îi aducea venituri frumoase”. Dar cel mai mult ne-a plăcut cum l-a îmbrobodit dom’ primar pe “jurnalistul” din Botoșani cu facultatea “absolvită” pe vremea când era încă angajat la service-ul auto, adică până în 2008, când, de fapt, viitorul edil mai avea trei ani până să-și ia bacalaureatul…

Așadar: cine minte și cine spune adevărul?