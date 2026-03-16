Primăria Timișoara spune că va continua programul de reparații și întreținere în unitățile de învățământ din oraș

Primăria Timișoara anunță continuarea programul de reparații și întreținere în unitățile de învățământ din municipiu, început în toamnă.

Lucrările vizează peste 20 de școli, licee și grădinițe. Scopul acestor intervenții este ca elevii și preșcolarii să beneficieze de spații sigure, curate și primitoare, unde să învețe, să se joace și să se dezvolte armonios.

„Avem un mix de mari proiecte de investiții în școlile timișorene, fie reabilitări cap-coadă, fie construcție de noi corpuri de clădire și intervenții punctuale de reparații. Ținta noastră este să oferim condiții egale de studiu elevilor, în toate unitățile de învățământ din Timișoara”, a spus primarul Dominic Fritz.

Lucrările municipalității includ reparații ale sălilor de clasă, renovarea grupurilor sanitare și a instalațiilor termice, refacerea holurilor, intervenții la acoperișuri și fațade, precum și amenajarea locurilor de joacă și a curților.

La Școala Gimnazială nr. 25 au fost refăcute patru săli de clasă, la Școala Gimnazială nr. 12 s-a intervenit în șapte săli, iar la Grădinița PP nr. 37 grupul sanitar a fost renovat.

Totodată, programul Primăriei Timișoara a vizat și alte unități de învățământ, printre care Liceul Teoretic William Shakespeare, unde acoperișul clădirii de pe strada Rudolf Walter a fost reparat, și Liceul de Arte Plastice, unde a fost înlocuită instalația de încălzire.

Echipele contractate de municipalitate lucrează în continuare la Liceul I. C. Brătianu și Colegiul Pedagogic „Carmen Sylva” prin intervenții la grupurile sanitare, dar și la Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde”, unde realizează reparații la sălile de clasă. Intervenții similare sunt în desfășurare la Grădinița PN nr. 19, Grădinița PP nr. 25, Grădinița PP nr. 53, dar și la Grădinița PP nr. 14 și școlile gimnaziale nr. 4 și nr. 25, pentru spații mai sigure și mai confortabile pentru copii.

Lucrările sunt executate etapizat, astfel încât activitățile educaționale să continue fără întreruperi.