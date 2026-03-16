Iranul amenință România că punerea bazelor la dispoziția SUA echivalează cu participarea la agresiune

Iranul a avertizat luni România că punerea bazelor sale militare la dispoziția Statelor Unite ar echivala, în opinia Teheranului, cu participarea la o agresiune militară împotriva Republicii Islamice, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei, luni, în cadrul conferinței de presă săptămânale.

Potrivit aceleiași surse, oficialul iranian a spus că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internațional și ar atrage răspunderea internațională a României.

Declarația vine la câteva zile după ce România a aprobat solicitarea Statelor Unite de a disloca pe teritoriul său avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și sisteme de comunicații prin satelit pentru operațiuni legate de Iran. Decizia a fost aprobată la 11 martie atât de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și de Parlament, potrivit Reuters.

Președintele Nicușor Dan a afirmat atunci că echipamentele americane sunt „defensive” și nu transportă muniție, precizând că acestea sunt corelate cu sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu și cu parteneriatul strategic româno-american.

Sosirea echipamentelor și a militarilor americani

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus în weekend că România a fost notificată că echipamentele și militarii urmează să vină „de îndată”.

„Când vor veni echipamentele, e o chestiune de ore, de zile, adică nu e o treabă de luni de zile. Aceste dispozitive pe care Parlamentul le-a aprobat la propunerea președintelui României, care cresc capacitatea de apărare pe teritoriu național, ele vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a spus Radu Miruță.

El spune că ar urma să ajungă în România între 400 și 500 de militari americani.

„Eu, ca ministru al Apărării, sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, pentru că asta e un spor de securitate, asta e o garanție suplimentară de securitate.

Evident că sunt niște costuri, evident că sunt niște analize, însă din discuțiile pe care le-am avut urmează, pentru întărirea flancului estic, pentru utilizarea dispozitivelor care tocmai au fost votate în Parlament, care cresc capacitatea României de apărare, să vină și undeva între 400 și 500 de militari”, a mai spus ministrul, potrivit Mediafax.

