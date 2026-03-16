Fotbal, Liga a IV-a Timiş: rezultate, clasament şi etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 17-a din Liga a IV-a Timiş la fotbal: Flacăra Parța – AS Recaș 1-1, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CSC Millenium Giarmata 1-1, AS Berini – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 0-4, Gloria Moșnița Nouă – Unirea Jimbolia 6-1, Ripensia Timișoara – Avântul Periam 2-2, CSC Săcălaz – CS Sânandrei Timiș 0-1, Unirea Sânnicolau Mare – CSO Deta 2-1, CSM Lugoj – CSC Belinț 0-0.



Etapa viitoare (sâmbătă, ora 11): AS Recaș – CSC Belinț, CSC Millenium Giarmata – Flacăra Parța, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, Unirea Jimbolia – AS Berini, Avântul Periam – Gloria Moșnița Nouă, CS Sânandrei Timiș – Ripensia Timișoara, CSO Deta – CSC Săcălaz, CSM Lugoj – Unirea Sânnicolau Mare.