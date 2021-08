Primăria Timișoara anunță investiții-record în primele șapte luni ale anului

„În doar jumătate de an am reușit să investim mai mult decât s-a investit în oraș în oricare din ultimii patru ani, pe o perioadă de 12 luni”, a anunțat Ruben Lațcău, viceprimar al Timișoarei.

Investițiile nu înseamnă sume promise pe principiul “lucrați voi, că rezolvăm după cu banii”, ci bani facturați și plătiți către constructori și proiectanți pentru lucrările realizate.

„Avem de asemenea record pe investiții prin fonduri europene, e vorba de 49 de milioane de lei la jumătatea anului. Ultima oară când s-au investit aproape la fel de mulți bani în oraș au fost în prima parte a lui 2016, înainte de alegerile locale. Execuția bugetară de atunci a inclus două mari proiecte pe fonduri europene, respectiv amenajarea malurilor Begăi și lucrările de reabilitare de pe străzile din centru.

Ca procent de absorbție din suma contractată, am ajuns de la 0,2 la sută (septembrie 2020) la opt la sută și vrem să atingem 15 la sută până la finalul acestui an. Nu e dificil să semnezi hârtii și să le muți dintr-o parte în alta, ci mai greu este să te asiguri că fiecare proiect pe care am contractat aceste fonduri merge înainte. Am rămas în urmă comparativ cu alte orașe și dacă lucrurile nu se mișcă, vom pierde banii pe exercițiul financiar actual – trebuie să facem mult mai mult”, a explicat Ruben Lațcău.

Lapte și miere, cu bani europeni

„Pentru 2022 avem ca țintă peste 50 la sută absorbție din fondurile europene. Proiectele din fonduri europene nerambursabile sunt proiecte ale modernizării și înfrumusețării orașului în zonele cele mai importante: mobilitate, verde, digital. Sunt bani bine investiți, atent verificați și unul din cele mai importante avantaje din aderarea noastră la Uniunea Europeană.

Cu cât absorbim mai mult, cu atât putem investi mai mult, cu atât putem face mai mult ca să ne transformăm viziunea în realitate: o Timișoară europeană, metropolitană, modernă și cu cartiere revitalizate. P.S. Acești bani nu conțin facturile restante de 100 de milioane de lei din 2020, care au fost și ele achitate”, își încheie explicațiile viceprimarul.