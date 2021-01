Primăria a montat ilegal șase catarge în Timișoara, iar acum trebuie să le dea jos

Dacă timișoreanul de rând are nevoie de dosar cu șină și o sumedenie de hârtii, hârtiuțe și avize pentru orice construcție vrea să ridice pe proprietatea sa, în schimb, instituția care îi solicită toate aceste documente, primăria, nu are nici un fel de problemă în a realiza diverse lucrări publice fără a avea autorizație de construire. În ultimii doi ani, șeful Direcției Generale de Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități (DGDPPRU) din cadrul Primăriei Timișoara, Culiță Chiș, a ordonat montarea a nu mai puțin de șase catarge cu steag tricolor în diferite zone din oraș.

Surprize ilegale

La vremea respectivă, fostul primar Nicolae Robu declara în mass-media că inițiativa i-a aparținut lui Culiță Chiș, care voia să-i facă… surprize. Atât de tare a dorit domnul Chiș să-l impresioneze pe șeful său, încât nu s-a mai încurcat în detalii: a montat catargele fără să obțină în prealabil autorizație de construire. N-o spunem noi, o spune instituția care l-a amendat, Poliția Locală Timișoara, care ne-a răspuns astfel la întrebările pe care i le-am adresat pe acest subiect:

“Pentru stâlpii (catargele metalice) din fața Catedralei Mitropolitane, de la intersecția Bdului CD Loga-Bdul Regele Ferdinand-Str. 16 Decembrie 1989 și de la intersecția Bdului IC Brătianu-Bdul Michelangelo, polițiștii locali au încheiat proces-verbal de constatare a contravenției la data de 06.12.2019, conform Legii 422/2001, art. 55, deoarece montarea s-a făcut fără autorizație de construire și fără avizul Ministerului Culturii, locațiile fiind incluse în zona istorică protejată.

Procesul verbal a fost înaintat arhitectului șef al Municipiului Timișoara, care a stabilit sancțiunea de avertisment și măsura complementară de intrare în legalitate prin obținerea autorizației, în caz contrar desființarea lucrărilor ilegale, până la data de 06.12.2020. Procesul verbal a fost contestat și se află încă pe rolul instanței de judecată.

Pentru stâlpii amplasați pe Str. Holdelor-Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sens AEM – Piața Gheorghe Domășnean, Calea Șagului – în dreptul Shopping City, polițiștii locali au încheiat proces-verbal de constatare a contravenției la data de 04.12.2020 conform Legii 50/1991 republicată, art. 26, pentru amplasarea fără autorizație de construire a acestora. Procesul verbal a fost înaintat arhitectului șef, care a stabilit amendă de 1.000 lei și măsura complementară de intrare în legalitate, în caz contrar desființarea lucrărilor, cu termen 04.12.2021”.

Adevărat și fals cu Poliția Locală

Apreciem promptitudinea cu care ne-a răspuns Poliția Locală Timișoara și suntem convinși că doar din cauza rapidității de care a dat dovadă în comunicatul transmis s-a strecurat și o informație falsă. Ne referim la fraza “Procesul verbal a fost contestat și se află încă pe rolul instanței de judecată”. Da, procesul verbal a fost contestat de domnul Culiță Chiș, dar nu se mai află de multișor pe rolul instanței de judecată.

Cum obișnuim să ne informăm, pe cât posibil, din mai multe surse și să verificăm ceea ce publicăm, am aflat că adevărul este altul. Și anume: în data de 17 iulie 2020, Judecătoria Timișoara a respins ca neîntemeiată plângerea contravențională formulată de Culiță Chiș, menținând ca legal și temeinic procesul verbal de constatare a contravenției, iar hotărârea instanței de fond nu a mai fost atacată în apel de petent, astfel că a rămas definitivă în data de 13 octombrie 2020.

Primăria Timișoara așteaptă o nouă tragedie?

Au trecut exact trei luni de la acea dată, respectiv o lună de la termenul până la care catargele montate fără autorizație de construire (ne referim la primele trei) ar fi trebuit date jos de primărie. Evident că nu s-a întâmplat așa. Asta pentru că schimbarea conducerii primăriei fără o curățenie serioasă în toată instituția nu va însemna mare lucru. Tragedia petrecută în toamna lui 2017, când poarta de intrare de pe Calea Lugojului “reabilitată” după ureche de o firmă de casă a primăriei, fără să existe un aviz tehnic și un proiect tehnic și cu o autorizație de construire emisă în regim de urgență și total ilegal, a căzut peste mașina în care se afla un tânăr de 24 de ani și l-a ucis pe loc, n-a însemnat nimic pentru funcționarii cu putere de decizie din Primăria Timișoara. Se așteaptă oare o altă furtună de proporții, care să rupă vreun catarg și să-l arunce peste mașini sau pietoni? Se pare că da.

Ilegalități în formă continuată

Poate nu știați, dar Primăria Municipiului Timișoara nu montează doar catarge fără autorizație de construire, ci și semafoare, ba amenajează și treceri de pietoni fără AC și fără avizul Poliției Rutiere. De ce? Pentru că poate, pentru că și celelalte instituții ale statului închid ochii, pentru că legea există doar pentru fraieri, iar șmecherii se descurcă.

În 1 noiembrie 2019 am publicat articolul intitulat “Trecerea de pietoni pe care a fost spulberată recent o timișoreancă nu are avizul Poliției Rutiere”, în care am dezvăluit că reamenajarea din anul 2017 a pasajului Jiul – cu tot ceea ce presupunea aceasta: indicatoare, treceri de pietoni, semafoare – nu a avut avizul obligatoriu al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Iar în 1 octombrie 2019 acolo a murit o timișoreancă, spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni realizată fără avizul Poliției Rutiere. Bun, reamenajarea pasajului Jiului nu a fost singura fără avizul Poliției Rutiere, aceea nu a fost excepția, ci regula după care se lucrează în Primăria Timișoara.

În urmă cu vreo două luni, timișoreanul Nicolae Bîrsan se adresează primăriei, solicitând, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să i se comunice dacă lucrările de semaforizare și amenajare a trecerilor de pietoni executate în septembrie 2020 pe Calea Aradului colț cu strada Cugir au avut avizul Poliției Rutiere, autorizație de construire și autorizație de mediu.

Semafoarele și trecerile de pietoni din Calea Aradului s-au amenajat fără autorizație de construire și de mediu și fără aviz al Poliției Rutiere, chiar lângă stația de măsurare a calității aerului

Omul a primit răspunsul: n-a existat nici unul dintre documentele obligatorii menționate mai sus! Șeful Direcției de drumuri, Culiță Chiș, a fost laconic: “Semaforul și trecerea de pietoni au fost realizate în baza avizului Comisiei de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Pentru aceste lucrări nu este necesară emiterea autorizației de construire”. Am arătat în articolul publicat în noiembrie 2019 că avizul Comisiei de circulație din cadrul primăriei este doar un aviz consultativ și că nu poate înlocui niciodată avizul obligatoriu al Poliției Rutiere, nu reluăm aici argumentele și articolele din legislație deja prezentate.

La Cluj-Napoca autorizațiile de construire sunt necesare, la Timișoara – nu

În ceea ce privește autorizația de construire care n-ar fi necesară, credem că domnul Chiș ar trebui să mai întrebe în stânga și în dreapta, poate chiar pe colegii din celebra și inutila Alianță a Vestului, de care idolul său, Nicolae Robu, făcea atâta caz. Nu de alta, dar pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca sunt postate autorizațiile de construire în forma cerută de lege, nu ca la Timișoara, doar cu câteva date minimale, și am aflat astfel de existența AC nr. 1.421/2019, eliberată de primăria clujeană pentru “instalații de infrastructură – semaforizare intersecții și treceri de pietoni”, precum și de existența AC nr. 796/2020, emisă de aceeași primărie pentru “lucrări de semaforizare intersecții și treceri de pietoni în municipiul Cluj-Napoca”. Ce să înțelegem de aici? Că subordonații lui Emil Boc sunt fraieri că respectă legea, în timp ce oamenii lui Robu, iar acum ai lui Fritz, sunt șmecherii Alianței Vestului?

La Cluj-Napoca, primăria are nevoie de autorizație de construire, la Timișoara – nu

Șmecherie sau prostie?

Și încă un detaliu edificator pentru haosul existent în Primăria Municipiului Timișoara: semaforul cu pricina a fost instalat la doar doi-trei metri de stația de măsurare a calității aerului! Rezultatul a fost previzibil, conform răspunsului primit de domnul Bîrsan de la primărie: “Semaforul a fost instalat la sfârșitul lunii septembrie 2020 și până la acea dată a fost înregistrată o singură depășire la indicatorul de poluare NO2. După instalarea și punerea în funcțiune, până la data prezentei (n.r. – 27 noiembrie 2020) a fost înregistrat un număr de 24 de depășiri la indicatorul de poluare NO2”.

Cam cât de inspirat să fii să semaforizezi exact perimetrul în care se află stația de măsurare a calității aerului, astfel încât noxele emanate de țevile de eșapament ale mașinilor oprite la semafor să arunce în aer toți indicatorii de poluare?! Asta deja nu mai e dovadă de șmecherie, ci de… inteligență.