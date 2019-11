Trecerea de pietoni pe care a fost spulberată recent o timișoreancă nu are avizul Poliției Rutiere

Cu exact o lună în urmă, în noaptea de 1 spre 2 octombrie, o timișoreancă era spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni de la Pasajul Jiul, lărgit și reamenajat în 2017. Reacțiile din mediul online au fost multiple și prompte, majoritatea acuzând proasta amplasare și semnalizare a “zebrei”. Redăm un comentariu la obiect postat după accident: “În Timișoara lucrului bine făcut de mântuială, primarele a aprobat o lărgire de pasaj izolată, fără o viziune de ansamblu a nodului rutier. Să nu mai menționăm lipsa unui trotuar suficient de larg pe ambele părți ale pasajului, greșeală recunoscută de primar, dar nu asumată! Revenind la trecerea de pietoni, aceasta este prost amplasată, fluxul de mașini care urcă dinspre pasaj spre fosta poliție rutieră se află în proces de accelerare, viteză maximă, de unde rezultă că la nivelul trecerii de pietoni frânarea este fie tardivă, fie brutală. Pe timp de noapte nu se vede. Trebuie iluminată cu lumini intermitente. Semnalizarea rutieră e incompletă, presemnalizarea lipsește”.

Protest pe trecerea de pietoni

Comentariile internauților au fost urmate, în 11 octombrie, de un protest la fața locului, organizat de asociația Verde pentru Biciclete, la care au luat parte pietoni și bicicliști, scopul protestului fiind acela de a conștientiza administrația locală că trebuie să ia măsuri urgente, printre care iluminarea trecerilor de pietoni și amplasarea acestora în locuri vizibile, astfel încât să se reducă riscul producerii de accidente mortale.

Patru zile mai târziu, în 15 octombrie, în obișnuita conferință de presă de la primărie, Nicolae Robu a exclus orice culpă a instituției pe care o conduce în proiectul de reamenajare a Pasajului Jiul: „Totul este realizat conform normelor, e regretabil că se întâmplă astfel de accidente și că mor oameni nevinovați. Am înțeles că totul s-a datorat unor conducători auto iresponsabili, care nu respectă regulile de circulație, normele (…) Noi suntem deschiși să facem tot ce este legal pentru a preîntâmpina, pentru a securiza viața oamenilor, însă proiectul este făcut corect. Nu se poate spune că încalcă vreo regulă”.

Un timișorean întreabă Poliția: „Ați dat aviz”?

Lucrurile nu stau însă chiar așa. Da, vina covârșitoare pentru accidentul din 1 octombrie aparține șoferului respectiv, dar Primăria Municipiului Timișoara nu joacă rolul Albei ca Zăpada în această poveste tragică. Dimpotrivă. Nu avem doar șoferi iresponsabili în oraș, “care nu respectă normele”, avem și instituții iresponsabile, care, ce să vezi, nu respectă nici ele legea.

Vă explicăm imediat. La o săptămână după accident, deci înainte ca Nicolae Robu să clameze corectitudinea primăriei în conferința de presă, un timișorean a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean Timiș (IPJT) să îi răspundă, în baza Legii 544/2001, la următoarea întrebare: “Trecerea de pietoni (marcajul, semnalizarea, amplasarea infrastructurii rutiere) de la Pasajul Jiul, unde s-a înregistrat accidentul mortal din data de 1 octombrie 2019 are sau nu avizul Poliției Rutiere?”.

IPJ Timiș răspunde pe ocolite

În 14 octombrie, adică în preziua conferinței de presă a primarului, IPJT răspunde petentului, dar pe ocolite: “Vă comunicăm faptul că întreg obiectivul <<Amenajare pasaj inferior Jiul>> , care cuprinde și respectiva trecere pentru pietoni, a fost avizat favorabil de Comisia de Circulație din 11.07.2013, din care fac parte și polițiști anume desemnați din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș”.



Petentul trebuia, așadar, să citească printre rânduri ca să afle răspunsul: nu, Poliția Rutieră nu eliberase avizul obligatoriu, cerut de lege, de normele invocate de primarul Nicolae Robu, tot ce avea municipalitatea era un aviz favorabil emis de propria structură, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara.

Comisia de Circulație a primăriei nu se confundă cu Poliția Rutieră

Da, din Comisia de Circulație fac parte și polițiști rutieriști, dar nu, doar avizul favorabil al acestei comisii nu este suficient. N-o spunem noi, o spune legea. Mai precis, articolul 5, alineatul 1 din OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Codul rutier) – “Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competențelor ce îi revin, cu avizul poliției rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, și să le mențină în stare corespunzătoare” – și articolul 128, alineatul 2 din același Cod rutier – “Proiectele de sistematizare a localităților, de reglementare a circulației, precum și a drumurilor publice din interiorul și din afara acestora, elaborate de autoritățile publice locale, vor fi avizate de șeful poliției rutiere a județului, municipiului București sau, după caz, al poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române”.

Intrăm și noi pe fir

După ce timișoreanul care avusese schimbul de mail-uri cu IPJT ne-a contactat și ne-a pus la dispoziție răspunsul primit, ne-am adresat și noi inspectoratului de poliție, solicitând conducerii instituției “copia avizului eliberat de Poliția Rutieră din cadrul IPJ Timiș, prin șeful Serviciului Rutier, pentru proiectul de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice şi alte dispozitive speciale, obligatorii conform articolului 5, alineatul 1 și articolului 128, alineatele 1 și 2 din Noul cod rutier (OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice) în cazul obiectivului <<Amenajare pasaj inferior Jiul>>, finalizat de Primăria Municipiului Timișoara în anul 2017”. Ne-am străduit să fim cât mai riguroși în solicitarea trimisă către poliție, pentru a exclude din răspunsul ce urma să-l primim orice fel de ambiguități: “Vă precizăm că solicităm o copie a acestui aviz obligatoriu, pentru care administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor era obligat să depună cererea-tip (anexa 13) ce poate fi descărcată de pe site-ul www.politiaromana.ro (secțiunea Documente eliberări acte/Modelele de cereri privind activitatea poliției rutiere), cunoscând faptul că acest aviz expres al Poliției Rutiere/al șefului Serviciului Rutier nu se confundă cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, chiar dacă din această comisie fac parte și polițiști rutieriști ai IPJ Timiș”.

Poliția acceptă realitatea: nu există aviz!

Nemaiputând-o da la întors, conducerea IPJ Timiș ne-a transmis un răspuns fără echivoc: “Pentru obiectivul de investiție <<Amenajare pasaj inferior Jiul>> nu există avizul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, emis în condițiile prevăzute de art. 128, alin. 2 din OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice”. Ca o lămurire suplimentară, IPJT ne-a mai comunicat că “restricțiile de circulație instituite pentru executarea lucrărilor la acest obiectiv au fost avizate de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș prin Serviciul Rutier, în urma solicitării făcută de executantul lucrărilor, prin avizul nr. 216381 din data de 11 iulie 2016”.

Primăria Timișoara n-a respectat legea

Așadar, executantul lucrărilor respectase legea, solicitând avizul IPJT pentru oprirea circulației pe durata șantierului, în timp ce Primăria Municipiului Timișoara a acționat în afara cadrului legal, omițând să ceară avizul Poliției Rutiere pentru proiectul de amenajare a Pasajului Jiul. În acest context, susținerile primarului Nicolae Robu cum că “totul este realizat conform normelor”, că “proiectul este făcut corect” și că “nu se poate spune că încalcă vreo regulă” sunt infirmate de realitate.

Pe de altă parte, modalitatea în care IPJ Timiș a încercat să se spele pe mâini, prin explicațiile furnizate petentului menționat mai sus, vizavi de avizul favorabil al Comisiei de Circulație a primăriei, nu poate fi trecută cu vederea. Băieții în uniformă erau perfect conștienți, la momentul demarării proiectului de amenajare a Pasajului Jiul, că Primăria Timișoara încalcă legea, nesolicitând avizul șefului Serviciului Rutier din cadrul IPJT, dar nu s-au deranjat să intervină, s-au făcut că nu-i treaba lor. Deși era. Deși aveau pârghiile necesare să o facă. În urmă cu trei ani, cei de la IPJT erau chestionați de colegii de la www.tion.ro cu privire la marcajele și indicatoarele ce apăruseră în sensul giratoriu din Piața Mărăști, iar răspunsul oamenilor legii suna cam așa: “Momentan nu există nici un aviz scris din partea noastră pentru modificările din intersecțiile Mărăști și Iuliu Maniu. Discuțiile din cadrul Comisiei de Circulație nu țin loc de aviz scris din partea Poliției Rutiere. Vom înainta o adresă prin care vom cere de urgență revizuirea amenajărilor de acolo pentru fluidizarea traficului rutier”.

Situații similare, răspunsuri diferite

Interesant, nu-i așa, cum, în 2016, IPJ Timiș sublinia că discuțiile din Comisia de Circulație a primăriei nu țin loc de aviz scris din partea Poliției Rutiere în cazul amenjărilor din intersecțiile Mărăști și Iuliu Maniu, iar acum, în 2019, aceiași reprezentanți ai inspectoratului de poliție încearcă să-l ducă cu preșul pe petentul de mai sus, servindu-i placa cu avizul favorabil al Comisiei de Circulație în cazul amenajării Pasajului Jiul. Pe cât de iresponsabilă este Primăria Municipiului Timișoara că încalcă legea, normele, pe atât de iresponsabil este și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș că îi lasă pe funcționarii municipalității să își facă de cap.

Exemplu din Piatra Neamț pentru colegii de pe Bega

Și în alte orașe angajații primăriilor ignoră legislația, doar că polițiștii nu sunt atât de obedienți și “înțelegători” precum cei din Timișoara. De pildă, la Piatra Neamț, conform site-ului www.mesagerulneamt.ro, Poliția Rutieră a cerut, în august 2018, primăriei și consiliului local să nu mai încalce legea: “Poliția Municipiului Piatra Neamț, exasperată de toate schimbările care apar în traficul din Piatra Neamț, a transmis o informare către Primărie și Consiliul Local, care, pe fond, arată că, din acest punct de vedere, legea a fost călcată cu nonșalanță în picioare (…) Ce se spune oficial în informare: <<Lucrările solicitate și supuse dezbaterii din Comisia rutieră din cadrul Primăriei Piatra Neamț au un caracter informativ-consultativ și nu țin loc de aviz în sensul legii, aviz care trebuie să fie distinct, în formă scrisă, și care are la bază documentații tehnice întocmite de specialiști (planuri, proiecte, etc.). Astfel, în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale, vă rugăm ca, pentru emiterea Hotărârilor de Consiliu Local care privesc înființarea parcărilor de reședință, înființarea de construcții care necesită acces la drumul public, instalarea de mijloace de semnalizare rutieră, înființarea/ desființarea amenajărilor rutiere, etc., să solicitați ca documentația care stă la baza proiectului de hotărâre să conțină avizul scris al Biroului Rutier Piatra Neamț și nu referatul Comisiei Rutiere din cadrul Primăriei Piatra Neamț, care are caracter informativ-consultativ>>. Cms. Dănuț Urserescu, șef Birou Rutier – Poliția Municipiului Piatra Neamț, a fost mult mai clar: ”Comisia rutieră dă un aviz consultativ, însă, așa cum spune legea, autoritatea competentă în domeniul circulației pe drumurile publice privind respectarea normelor din acest domeniu este MAI, prin Inspectoratul General al Poliției Române, iar reglementările privind circulația pe drumurile publice se emit de autoritățile publice centrale sau locale cu atribuții în acest domeniu, numai cu avizul IGPR. La Piatra Neamț, Biroul Rutier este obligat să emită aceste avize. Conform legii, nu ai voie să faci absolut nici o modificare fără aviz scris. De exemplu parcările de reședință s-au făcut fără a avea avizul scris. Marcajele rutiere sunt în aceeași situație. Nu pot cei de la Publiserv să facă marcaje fără a respecta niște criterii. Pentru asta, este necesar avizul nostru. Treceri pentru pietoni se fac acolo unde trebuie și nu din zece în zece metri pentru a bloca traficul. De aceea dă Biroul Rutier avize scrise. Astea sunt doar câteva exemple. Nu este prima dată când informăm Primăria și Consiliul Local. Eu, ca autoritate în domeniu, sunt obligat să aplic legea. Dacă vreodată se întâmplă ceva, trebuie să răspundă cine a greșit. Comisia rutieră dă un aviz consultativ. Asta nu înseamnă că toate deciziile care se iau acolo sunt bune de pus în practică. De aceea este necesar avizul scris al Biroului Rutier, pentru că nu toți membrii respectivei comisii au pregătire în domeniu”.

Afirmațiile șefului Biroului Rutier al Poliției Municipiului Piatra Neamț ne duc la miezul problemei: la Timișoara s-a întâmplat ceva, a murit un om, dar, în afara șoferului vinovat, cine mai răspunde? Cine a mai greșit?