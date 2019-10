Prima victorie sub panou: SCM Timişoara – SCMU Craiova 84-73

Baschetbaliştii alb-violeţi au bifat în această seară, la sala „Constantin Jude”, prima victorie din noua stagiune.

După înfrângerea suferită în runda inaugurală în faţa propriilor suporteri, 71-84 cu BCMU FC Argeş Piteşti, elevii lui Dragan Petricevici au etalat un joc mult mai dinamic cu SCMU Craiova.

Au intrat pe teren hotărâţi să aconteze cele două puncte puse în joc. Au preluat imediat iniţiativa şi nu au mai cedat-o până la final, în ciuda unei căderi imediat după pauza mare.

Cu procentaje superioare la cele mai multe rubrici ale statisticii, SCM Timişoara a obţinut un succes meritat în faţa puternicei grupări din Bănie.

Principalul marcator al trupei de pe Bega a fost Sherwood Brown (18p), urmat, în ordine, de Nikola Pesakovici (15p), Adam Mirkovici (14p), Troy Franklin (12p), Amaury Gorgemans (11p), Milos Komatina (6p), Mirel Dragoste (4p), Laszlo Lazar (2p) şi Anders Abu Teir (2p).

„Este o victorie meritată, dar mai este de muncit. Îmi felicit echipa, am practicat o apărare foarte bună în primele două sferturi. Craiova este o echipă foarte bună, pe fondul unor ratări am primit apoi coşuri rapide. Adversara noastră a revenit, a avut procentaje excepţionale în sfertul al treilea la trei puncte. Am crezut însă în victorie, am condus din prima şi până în ultima secundă. Aşa cum am uitat de înfrângerea grea suferită în prima etapă trebuie să procedăm şi acum, să uităm acest succes, iar miercuri, când vom reveni la antrenamente, să ne pregătim pentru următorul meci”, a declarat antrenorul Dragan Petricevici.

„Dublă” cu gălăţenii în Cupa României

În turul secund al Cupei României de baschet masculin, SCM Timişoara va evolua împotriva grupării CSM Galaţi, conform tragerii la sorţi efectuate astăzi la sediul federaţiei.

Prima manşă se va desfăşura în data de 27 noiembrie, în oraşul de la Dunăre.

Returul este programat pe 4 decembrie, la sala „Constantin Jude”.

„Ne aşteaptă o deplasare infernală, în primul rând ca drum, într-o perioadă în care avem alte două deplasări, cele de la Sibiu şi Piteşti. Tot ceea ce îmi doresc este să ieşim bine din punct de vedere fizic din aceste meciuri, fără accidentări şi, bineînţeles, cu o calificare în turul următor. Legat de adversar, în momentul de faţă nu avem prea multe informaţii, dar până la ora jocului vom fi la curent cu toate amănuntele despre echipa gălăţeană!”, a precizat preşedintele Ilie Triţoiu.

Celelalte confruntări din turul secund al Cupei României sunt CSM 2007 Focşani – BCMU FC Argeş Piteşti, CSM Mediaş – Dinamo Ştiinţa Bucureşti şi Steaua Bucureşti – CSO Voluntari.