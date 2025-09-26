Președintele Nicușor Dan efectuează marți o vizită oficială la Timișoara

Politic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Președintele Nicușor Dan efectuează marți o vizită oficială la Timișoara

Președintele Nicușor Dan efectuează marți o vizită oficială la Timișoara.

Președintele Nicușor Dan va efectua marți, 30 septembrie, o vizită oficială la Timișoara, cuprinzând întâlniri culturale, vizite la companii și participarea la evenimente cu impact european.

Ziua va începe la ora 08:30, când șeful statului va depune o coroană de flori la Monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei, urmată, la 08:40, de o vizită la Societatea Timișoara.

La ora 09:30, președintele va participa la sesiunea de deschidere a ediției inaugurale a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”, iar la 11:00 va vizita Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”.

După-amiaza va continua cu vizite la companii: la 12:30 la The Fourge, Iulius Town, și la 13:40 la RAYSCAPE, Clădirea VOX.

La ora 14:30, Nicușor Dan va lua parte la o masă rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri, pe tema „Cum poate inovația să crească competitivitatea României?”, la Primăria Municipiului Timișoara.

La 16:00, șeful statului va participa la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, organizată la Cinema Timiș.

Ziua se va încheia cu vizite culturale, la ora 18:00, la Muzeul Corneliu Miklosi, pentru expoziția „Dan Perjovschi / România – O retrospectivă 1985-2025”, și la 19:00, la Catedrala Mitropolitană.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Locuri de parcare în centrul orașului, rezervate temporar cu ocazia organizării evenimentului „Timișoara Cities Summit”

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *