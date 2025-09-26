Președintele Nicușor Dan efectuează marți o vizită oficială la Timișoara.

Președintele Nicușor Dan va efectua marți, 30 septembrie, o vizită oficială la Timișoara, cuprinzând întâlniri culturale, vizite la companii și participarea la evenimente cu impact european.

Ziua va începe la ora 08:30, când șeful statului va depune o coroană de flori la Monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei, urmată, la 08:40, de o vizită la Societatea Timișoara.

La ora 09:30, președintele va participa la sesiunea de deschidere a ediției inaugurale a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”, iar la 11:00 va vizita Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”.

După-amiaza va continua cu vizite la companii: la 12:30 la The Fourge, Iulius Town, și la 13:40 la RAYSCAPE, Clădirea VOX.

La ora 14:30, Nicușor Dan va lua parte la o masă rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri, pe tema „Cum poate inovația să crească competitivitatea României?”, la Primăria Municipiului Timișoara.

La 16:00, șeful statului va participa la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, organizată la Cinema Timiș.

Ziua se va încheia cu vizite culturale, la ora 18:00, la Muzeul Corneliu Miklosi, pentru expoziția „Dan Perjovschi / România – O retrospectivă 1985-2025”, și la 19:00, la Catedrala Mitropolitană.

