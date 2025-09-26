Locuri de parcare în centrul orașului, rezervate temporar cu ocazia organizării evenimentului „Timișoara Cities Summit”.

Primăria Municipiului Timișoara anunță că, în contextul organizării evenimentului „Timișoara Cities Summit”, mai multe locuri de parcare din zona centrală a orașului vor fi rezervate temporar în următoarele locații:

-Strada Mihai Eminescu (locurile de parcare adiacente sediului Primăriei Municipiului Timișoara);

– Strada 20 Decembrie 1989 (locurile de parcare adiacente Filarmonicii Banatul Timișoara);

-Strada Lenau (locurile de parcare adiacente Parcului Castelului).

Locurile vor fi rezervate în perioada 29 septembrie 2025, ora 12:00 – 30 septembrie 2025, ora 24:00.