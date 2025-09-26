Proprietarii restaurantului Dinar refuză să lase muncitorii primăriei să le demoleze terasa, intabulată și cu acte în regulă.

Muncitorii de la o firmă privată, reprezentanții Primăriei Timișoara și Poliția Locală au intrat în conflict cu proprietarii restaurantului Dinar, unde au început ieri demolările terasei.

Inițial demolarea a vizat locație vecină, restaurantul Joy.

Proprietarii de la Dinar susțin că au intrat in legalitate cu terasa dar nimeni nu a ținut cont de aceste acte de la OCPI.

Vor acționa primăria TM în judecată pentru distrugerea bunurilor, după ce un evaluator va realiza o estimare cât mai exactă a pagubelor din distrugerea zidurilor, ușilor și ferestrelor termopan și alte instalații.

Andrei Cubițchi și Eva Cubițchi sunt proprietarii spațiului de pe str Barbu Iscovescu nr. 2, localul restaurantului Dinar.

„Au demolat restaurantul vecin, Joy – partea de terasă si ieri au început demolarea Terasei Dinar extinsă puțin peste trotuar.

Am fost de acord să demolăm pe banii noștri partea extinsă deși era construită anterior achiziției făcute de noi în 2016.

Am cerut 10 zile să desființăm extensia de pe trotuar, cei de la Primărie au spus ca nu sunt de acord și că au fonduri pentru demolare special alocate.

Ne-au cerut intabularea în CF cu geometria exactă a extinderii restaurantului și când le prezentăm geometria vor opri demolarea recunoscând înregistrarea noii geometrii la OCPI.

După ce le-am prezentat azi extras cf cu noua geometrie și limitele noastre de proprietate NU au vrut să oprească demolarea ci au băgat buldozerele și au accelerat demolarea contrar înțelegerii scrise că vor opri demolarea.

Am sunat la 112 și am solicitat celor de la primărie prezenți o decizie de demolare dar nu au avut să ne arate nimic. Nu există o notificare către Land Real SRL, firma noastră.

Încercăm să ne apărăm dreptul de proprietate rămânând fizic aici, să salvăm restaurantul Dinar și ulterior să îi acționăm in instanță pentru recuperarea daunelor deja create”, a declarat Andrei Cubițchi.

El spune că bănuiește că demolarea inclusiv a suprafețelor intabulate are ca scop și imposibilitatea de a reconstrui, deoarece o nouă autorizație de construire ar trebui aprobată tot de primărie.