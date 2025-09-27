Percheziții în vestul țării, șapte persoane au fost duse la audieri.

La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că bănuiții, în noaptea de 27/28 august a.c., în jurul orei 03.30, ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum și geamurile a două autoturisme.

Au fost percheziționate 8 autoturisme folosite de către cei în cauză, fiind emise 7 mandate de aducere, pe numele persoanelor respective, care urmează a fi conduse la audieri.

CITEȘTE ȘI: Președintele Nicușor Dan efectuează marți o vizită oficială la Timișoara