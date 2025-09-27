A început sezonul virozelor! Cum recunoști dacă e gripă sau Covid-19 și avertismentul medicilor pentru sezonul rece.

Autoritățile sanitare avertizează asupra unei creșteri sezoniere a cazurilor de gripă și Covid-19 odată cu sosirea toamnei, iar medicii atrag atenția că diferențierea celor două afecțiuni devine tot mai dificilă.

Simptomele sunt adesea similare, dar există câteva semne distinctive și riscuri diferite, mai ales pentru categoriile vulnerabile, scriu The Independent și stiripesurse.

Cum recunoști gripa

Gripa este o infecție respiratorie care lovește cel mai puternic iarna și poate fi mult mai gravă decât o răceală obișnuită.

În timp ce răcelile provoacă, de obicei, nas care curge, strănut, ochi umezi și iritații ușoare în gât, gripa apare brusc, cu febră, dureri musculare și o stare profundă de epuizare.

Copiii, vârstnicii, persoanele cu afecțiuni cronice și cele cu un sistem imunitar slăbit prezintă cel mai mare risc de complicații.

Vaccinarea rămâne cea mai puternică metodă de protecție.

Studiile arată că serul antigripal de anul trecut a prevenit mii de cazuri grave, reducând internările cu aproape o treime în rândul persoanelor de peste 65 de ani și cu mai mult de jumătate în rândul copiilor cu vârste între 2 și 17 ani, în Marea Britanie.

Cum recunoști Covid-19

Covid-19 continuă să provoace îmbolnăviri grave, în special în rândul persoanelor vulnerabile.

Virusul evoluează constant, iar noile variante se transmit cu ușurință prin tuse, strănut sau chiar prin conversație. Campaniile de vaccinare din fiecare toamnă urmăresc în continuare să prevină internările și decesele.

Lista simptomelor s-a modificat față de 2020. Multe persoane prezintă acum manifestări similare unei răceli – cum ar fi nas care curge, durere în gât sau sinusuri congestionate.

Totuși, altele încă raportează febră sau frisoane, tuse persistentă, oboseală, dureri de cap, dificultăți de respirație sau pierderea gustului și a mirosului. Problemele gastrointestinale, precum greața și diareea, pot apărea și ele. Medicii spun că răgușeala a devenit unul dintre semnele caracteristice ale celor mai recente variante.

Noua tulpină, denumită Stratus, include variantele XFG și XFG.3. Deși acestea reprezintă o proporție mare din cazurile noi, experții nu sunt îngrijorați, subliniind că mutațiile virale sunt normale.

Persoanele de peste 65 de ani, rezidenții căminelor și cei cu afecțiuni cronice pot beneficia de doza de rapel împotriva Covid-19.

Potrivit Agenției Britanice pentru Securitate Sanitară (UKHSA), numărul cazurilor de gripă și Covid-19 ar putea crește în perioada premergătoare iernii, alături de alte infecții sezoniere precum virusul respirator sincitial (RSV) și norovirusul.

Până la 10 septembrie, UKHSA a raportat o creștere de 7,6% a cazurilor de coronavirus în Anglia, comparativ cu săptămâna precedentă.

Experții avertizează că riscul este cel mai ridicat în lunile reci, când virusurile se răspândesc mai ușor în spațiile închise. Autoritățile îi îndeamnă pe toți cei eligibili să se vaccineze, pentru a reduce presiunea asupra spitalelor și pentru a proteja persoanele vulnerabile.

Atât gripa, cât și Covid-19 pot avea forme severe, dar prevenția și recunoașterea timpurie a simptomelor rămân cele mai eficiente arme în lupta împotriva lor.