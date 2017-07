Premieră pe piaţa auto: Maşina pe abonament, schimbată anual

În era tehnologiei, automobilul devine, în viziunea a tot mai mulţi clienţi, un alt gadget sau o soluţie de mobilitate. Este motivul pentru care companiile din domeniu lansează în oferta de finanţare „abonamente” similare celor la telefonia mobilă.

„Oferim, în cadrul unui program-pilot de 100 de automobile, un serviciu prin care un client poate conduce acel automobil timp de un an, iar după un an poate înlocui maşina astfel încât să aibă un automobil nou tot timpul, iar aici este trecerea de la a deţine un automobil, la a privi maşina ca soluţie de mobilitate. Serviciul este disponibil pentru clienţi individuali, dar oricine îl poate contracta”, a spus David Gedlicka, directorul general al unei reprezentanţe auto în România.

În cadrul programului-pilot sunt acum disponibile două modele. Prin acesta se achită un avans, după care se plăteşte lunar o rată tip de 12 luni, iar după un an, clientul returnează maşina, achită un alt avans şi reia ratele. Spre exemplu, pentru un Golf trebuie să se achite o rată lunară de 270 de euro plus TVA, iar pentru un Tiguan 440 de euro plus TVA, iar toate cheltuielile sunt incluse.

„Condu o maşină nouă în fiecare an” se numeşte proiectul care urmează să fie lansat în perioada imediat următoare.