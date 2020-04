Politehnica Timişoara, propuneri pentru FRF

Îngheţarea actualului sezon după modelul adoptat de federaţiile din Belgia şi Olanda, revenirea la sistemul competiţional cu două serii în eşalonul secund şi luarea în discuţie a unui model de distribuire a banilor proveniţi de la deţinătorii drepturilor media apropiat de cel european sunt principalele probleme evidenţiate de divizionara secundă Politehnica Timişoara şi redactate într-un comunicat ce a fost publicat ieri pe site-ul oficial al grupării alb-violete.

„Înțelegem pe deplin rațiunile financiare care stau la baza propunerilor făcute până acum și a dorinței de a reporni competițiile interne, comasarea programului competițional rămas și terminarea sezonului în timpul verii. Însă fotbalul este despre oameni, jucători, staff tehnic, staff administrativ, personal auxiliar și suporteri. O eventuală repornire a competiției are implicații diverse, ale căror consecințe pot varia foarte mult în funcție de specificul și de forma de organizare a fiecărui club. Este obligatorie o perioadă de semi-cantonament înaintea reluării efective a competiției interne, în condițiile în care fotbaliștii nu au mai beneficiat de pregătire în cadru organizat. Pot apărea accidentări, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Germania, acolo unde încă de la primele antrenamente au fost semnalate cazuri de accidentări sau recidive ale accidentărilor mai vechi. În plus, jocurile se vor desfășura într-o perioadă în care, de obicei, în România se ating temperaturi foarte ridicate, lucru care coroborat cu o pregătire sub nivelul normal al fotbaliștilor poate duce, de asemenea, la accidentări. Suntem de părere, de asemenea, că trebuie analizată cu foarte mare atenție povara financiară pe care terminarea sezonului o incumbă cluburilor, în special celor care nu beneficiază de susținere din partea autorităților centrale sau locale prin finanțări nerambursabile. Cheltuielile necesare funcționării vor rămâne la același nivel (cheltuieli referitoare la organizarea meciului, barem de arbitraj, deplasări, cazări, etc.), însă veniturile acestor cluburi sunt mult diminuate în această perioadă, lipsind factorul cel mai important al acestui joc numit fotbal: suporterii. De asemenea, situația economică și politică delicată în care se află România nu încurajează actualii și potențialii sponsori să continue finanțarea sportului de performanță și dezvoltarea sectorului juvenil. Soluția șomajului tehnic, adoptată de majoritatea membrilor afiliați ai FRF, este o soluție de avarie, fără susținere după ridicarea stării de urgență, în perspectiva unei evoluții favorabile a pandemiei. O eventuală continuare a sezonului ar însemna obligarea cluburilor la efectuarea unor cheltuieli fără absolut nicio miză reală, într-o situație precară din orice punct de vedere. Pentru aceste motive considerăm oportună înghețarea actualului sezon, după modelul adoptat de federațiile din Belgia și Olanda, și desfășurarea viitorului sezon conform calendarului stabilit. Considerăm absolut necesară inițierea discuțiilor referitoare la continuarea activității în sectorul juvenil, la grupele de copii și juniori ale fiecărui club – membru afiliat, având în vedere declarațiile recente ale Președintelui României cu privire la desfășurarea anului școlar. Sunt o serie de întrebări extrem de legitime în această speță: Ce se întâmplă în competițiile aflate în desfășurare? În ce mod vor putea copiii reveni la antrenamente și când? În ce formă se vor putea desfășura antrenamentele? De unde se vor găsi resursele financiare pentru a susține plata drepturilor financiare ale angajaților din acest sector? La toate aceste întrebări suntem cu toții datori să găsim un răspuns. Considerăm necesară revenirea la un sistem competițional cu două serii în Liga a 2-a, fiecare serie având 16 competitoare. Desfășurarea ultimelor sezoane de ligă secundă a dezvăluit carențe mari în organizarea cluburilor ce își câștigă pe teren dreptul de a participa în acest eșalon, existând numeroase exemple de retrageri în timpul competiției datorită problemelor financiare. Probleme care de multe ori apar și datorită cheltuielilor mari pe care o competiție într-o serie unică le pun în sarcina cluburilor de drept privat, ce se bazează în special pe aportul financiar al partenerilor comerciali, valorificarea drepturilor de imagine și contribuția suporterilor. Un sistem competițional cu două serii în Liga a 2-a ar reda poate mai multor orașe cu tradiție în fotbal plăcerea unor derby-uri locale, contribuind la sporirea atractivității ligii și la promovarea fenomenului fotbal în rândul publicului larg. Solicităm inițierea oricăror discuții necesare în vederea reglementării raportului procentual dintre drepturile financiare primite de cluburile de Liga 1 și Liga 2. Competițiile trebuie să genereze interes, să ofere tuturor competitoarelor șansa de a atinge performanța, însă discrepanța dintre sumele primite de către cluburile de Liga 2 față de cele de Liga 1 face acest lucru aproape imposibil, lucru demonstrat, de asemenea, de nenumărate ori în ultimii ani prin echipele care au eșuat lamentabil la barajele de promovare în Liga 1 sau echipele care au retrogradat după un sezon de Liga 1. Considerăm oportună luarea în discuție a unui model de distribuire a banilor proveniți de la deținătorii drepturilor media apropiat de cel european, cum ar fi spre exemplu în Germania (85% – 15%) sau Franța (80% – 20%). Interesul generat de partidele de Liga a 2-a a fost în continuă creștere în ultimii ani, ca urmare a eforturilor cluburilor de a-și apropia suporterii și de a-i fideliza, fapt concretizat prin partide pline de încărcătură și emoție și o implicare crescută a publicului larg în ceea ce înseamnă fenomenul fotbal. Considerăm că acest fapt ar trebui să constituie un argument de bază în discuțiile pe care Federația le poartă cu deținătorii drepturilor media ale competițiilor organizate de aceasta. Credem cu tărie că orice decizii vor fi luate având în vedere dezvoltarea fotbalului și sprijinirea valorilor de bază ale acestuia. În același timp clubul nostru își arată toată disponibilitatea pentru găsirea de soluții astfel încât fotbalul românesc să continue să existe în cea mai bună formă și să se dezvolte, chiar și în aceste vremuri ciudate pe care le trăim", se arată în comunicatul clubului Politehnica Timişoara.

