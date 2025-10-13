O nouă tentativă de fraudă în numele ANAF. Recomandările instituției

ANAF atenționează asupra unei noi campanii de e-mailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa [email protected], prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.

Reprezentanții ANAF reamintesc contribuabililor să nu deschidă aceste e-mailuri; să nu acceseze documentele anexate sau linkurile din conținut; și să nu transmită date personale sau bani către conturile menționate!

”Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160”, transite ANAF.

