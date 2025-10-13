Stațiile publice de încărcare din Timișoara, cele mai folosite din țară

Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice instalate de Primăria Municipiului Timișoara sunt cele mai intens utilizate din țară, cu peste 250.000 de încărcări după trei ani de funcționare.

Conform raportărilor transmise de municipiile înscrise în programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru infrastructură pentru vehicule electrice, Timișoara ocupă primul loc atât în ceea ce privește cantitatea anuală de energie furnizată, cât și consumul mediu per stație, aproape dublu față de următorul oraș clasat.

În total, utilizatorii din Timișoara și-au încărcat vehiculele electrice cu aproape 5 GWh de energie. Prin utilizarea acestei infrastructuri publice, au fost evitate aproximativ 5.000 de tone de CO2, contribuind la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către o mobilitate urbană mai durabilă.

În prezent, rețeaua publică de încărcare din Timișoara cuprinde 16 stații instalate de Primăria Timișoara în anul 2022. Utilizarea acestora a crescut constant, fiind folosite anul trecut de peste 35.000 de utilizatori unici. Municipalitatea va extinde rețeaua cu alte 21 de stații, odată finalizată licitația pentru achiziție.

Stațiile de încărcare electrică sunt disponibile în următoarele locații: Bulevardul. I.C. Brătianu, Calea Aradului – Strada Cugir, Piața Iancu Huniade, Strada Acad. Alex. Borza – Strada Michelangelo, Strada Martin Luther, Strada Gheorghe Dima, Bulevardul Take Ionescu, Piața 700, Bulevardul Republicii, Bulevardul Revoluției din 1989, Splaiul Nicolae Titulescu, Bulevardul Mihai Viteazul (2 stații), Strada Plauțius Andronescu, Strada Aștrilor, Bulevardul 16 Decembrie 1989 / Calea Șagului. Valoarea investiției „Realizarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice” este de 2.223.752 lei (fără TVA), din care 90% a fost finanțată prin AFM.

Municipiile care au transmis raportări către AFM sunt Cluj-Napoca (19 stații), Timișoara (16 stații), Pitești (10 stații), Satu Mare (5 stații), Reșița (5 stații) și Târgu Jiu (4 stații).