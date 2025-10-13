Circulație deschisă pe drumul care asigură legătura între A1 și DN69 (video)

Circulație deschisă pe drumul care asigură legătura între A1 și DN69

Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, a fost deschisă. Cei 10 km construiți în județul Timiș vor asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara, anunță ministrul Transporturilor.

DN69A are patru benzi (două benzi pe sens), parapet median de beton tip New Jersey și 3 noduri rutiere:

– nod rutier la intersecția cu DN69

– nod rutier la intersecția cu DC58

– nod rutier la intersecția cu A1

„Mă bucur că acest proiect s-a finalizat în mandatul meu, însă, el a fost început și dezvoltat în cea mai mare măsură în mandatul de ministru al lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. Voi continua toate proiectele lui Sorin, demonstrând, astfel, că PSD se ține de cuvânt și modernizează, cu adevărat, infrastructura României”, scrie Ciprian Șerban.

”De astăzi accesul între Timișoara și A1 se va face mult mai rapid, pe o variantă mult mai scurtă decât cea oferită până acum de nodurile rutiere de la Remetea Mare și Giarmata.

