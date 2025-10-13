Daria Dobrovolski a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Kickboxing WAKO. A fost premiată de CJT

Tânăra sportivă Daria Amelia Dobrovolski, de la CS Denta, a cucerit în această toamnă medalia de argint la Campionatul European de Kickboxing WAKO, competiție desfășurată la Lido di Jesolo (Italia). Performanța menționată a fost obținută la categoria full contact – 52 de kilograme.

„Felicităm cu emoție și admirație o tânără excepțională din Denta, pe Dobrovolski Daria Amelia, sportivă a Clubului Sportiv Denta, antrenată de domnul Dan Pantis. La doar 16 ani, Daria a cucerit Europa prin muncă, pasiune și determinare, obținând numeroase titluri de campioană europeană și mondială, iar recent, titlul de vicecampioană europeană la Campionatul European din Italia.

Prin performanțele sale, Daria duce numele județului Timiș pe cele mai înalte podiumuri și ne reamintește că visurile devin realitate atunci când sunt însoțite de curaj și perseverență. În numele Consiliului Județean Timiș, îi adresez felicitări sincere atât ei, cât și antrenorului Dan Pantis, familiei și întregii echipe CS Denta, pentru sprijinul și munca depusă.

CJT se va implica, de asemenea, în sprijinul campioanei noastre ori de câte ori va fi nevoie. Daria este o adevărată ambasadoare a valorilor timișenilor! Curaj, muncă și pasiune și un exemplu pentru toți tinerii din județul Timiș”, a declarat Alin Popoviciu, vicepreședinte al Consiliul Județean Timiș.