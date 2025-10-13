Vreme schimbătoare în Banat și Crișana, în următoarele două săptămâni

Vremea va fi schimbătoare în Banat și Crișana, în următoarele două săptămâni: zilele calde vor fi urmate de răciri și ploi. Temperaturile minime vor coborî uneori sub valorile normale perioadei. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 13 – 26 octombrie.

BANAT

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând cele de la mijlocul acesteia când vremea va fi rece.

În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi.

Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 16 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în jurul datelor de 15 și 20 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 15-17, respectiv 20 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2…4 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

CRIȘANA

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepție făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece.

La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipație se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi.

Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 18 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15-16, respectiv 19-20 octombrie.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 16-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 2…4 grade, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.