Se deschide circulaţia pe DN 69A – legătura între Timişoara şi autostrada A1. Reconfigurare trasee (VIDEO)

Începând de astăzi, luni 13 octombrie, de la ora 17, se va deschide traficul pe noul drum – DN 69A – care face legătura între partea de nord a Timișoarei și autostrada A1.

Drumul de legătură de 10 km, cu două benzi pe sens, va aduce avantaje semnificative pentru circulație și comunități, inclusiv preluarea unei părți importante din traficul de tranzit spre zona de nord a Timișoarei și conectarea cu centura de ocolire a Timișoarei (VTM). Odată cu deschiderea acestui drum, se vor echilibra și fluxurile de trafic între celelalte două conexiuni existente cu A1 (nodurile rutiere Giarmata și Remetea Mare).

În cadrul proiectului, au fost amenajate două noi sensuri giratorii, pe DN 69, iar traficul pe direcția Timișoara – Arad, dar și către DJ 692, din Timișoara spre Sânandrei, se va desfășura cu modificări. Îndemnăm participanții la trafic să acorde atenție sporită semnalizării rutiere, să respecte indicatoarele și regulile de circulație, întrucât traseele și regimul benzilor sunt diferite față de configurația anterioară, a informat DRDP Timişoara.

Ø Pe direcția Timișoara – Orțișoara – Arad, pe DN 69, șoferii vor urca pe pasajul care traversează DN 69A și vor ieși în sensul giratoriu nord, spre Orțișoara/Arad;

Ø Pe direcția Arad – Orțișoara – Timișoara, pe DN 69, șoferii vor folosi cele două sensuri giratorii, breteaua spre direcția Timișoara fiind la a treia ieșire;

Ø Pe direcția Timișoara – Sânandrei, șoferii vor urca pe pasajul care traversează DN 69A și vor ieși în sensul giratoriu nord, apoi se vor întoarce către Timișoara, pe DN 69 și, în sensul giratoriu sud, vor urma prima ieșire spre DJ 692. Pe direcția Sânandrei – Timișoara, șoferii vor folosi sensul giratoriu sud, cu acces pe a treia bretea;

Ø Breteaua a doua de ieșire din sensul giratoriu sud este un acces exclusiv către platforma industrială, printr-un drum colector, care nu are acces în DN 69 pe direcția Timișoara. Așadar, șoferii care merg pe direcția Timișoara vor folosi doar a treia ieșire din sensul giratoriu sud.

DATE TEHNICE – DN 69A:

Ø Contract: Proiectarea și Execuția Lucrărilor din cadrul Obiectivului ”Drum de legătură Autostrada A1 – DN69” – Rest de Executat

Ø Beneficiar: – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A prin D.R.D.P. Timișoara.

Ø Finanţare: – Contribuția Uniunii Europene din Programul Transport 2021-2027 – Programe FEDR.

Ø Valoare: 235.884.751,42 Lei + TVA

Ø Antreprenor: Antrepriza de Reparații Și Lucrări ARL Cluj S.A.

Ø Supervizor: Asocierea VENTRA PROJECT MANAGEMENT S.R.L. – UTIBER Kozuti Beruhazo Kft

Ø Lungime: 9,90 km

Ø Viteza de proiectare: 100 km/h

Ø Investiția este situată pe teritoriul comunelor Sânandrei, Giarmata și Pișchia.

v NODURI RUTIERE (3)

Ø Nod rutier DN 69 (Timișoara – Arad)

Ø Nod rutier km 5+300 (Drum Comunal 58)

Ø Nod rutier A1 (între nodurile rutiere Giarmata și Orțișoara, km 509)

v STRUCTURI (8):

Ø Pasaj peste drumul de legătură pe DN 69 km 0+712

Ø Pasaj peste drumul de legătură pe drum de exploatare km 2+158

Ø Pod peste pârâul Niarad (Bega Veche) km 3+558

Ø Pod peste drumul de legătură pe drum de exploatare km 5+162

Ø Pod peste pârâul Măgheruș km 6+001

Ø Pasaj inferior pe drumul de legătură peste drum de exploatare km 7+521

Ø Pasaj inferior pe drumul de legătură peste drum de exploatare km 9+670

Ø Pasaj peste autostrada A1 Arad – Timișoara pe Bretea 1 – Nod A1 km 0+565.