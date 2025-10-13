Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie 2025

Cercetătorii Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Economie din 2025 pentru contribuțiile lor la înțelegerea modului în care inovația stimulează dezvoltarea economică pe termen lung, a anunțat luni Academia Regală Suedeză de Științe.

Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost acordat lui Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație”, potrivit comunicatului emis de Academia Regală Suedeză de Științe.

Distincția, în valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari, este ultima dintre premiile Nobel anunțate în acest an.

„Laureații ne-au învățat că creșterea economică sustenabilă nu trebuie considerată garantată”, a transmis comitetul Nobel.

„Stagnarea, nu creșterea, a fost norma pentru cea mai mare parte a istoriei omenirii. Lucrările lor arată cât de important este să conștientizăm și să combatem amenințările la adresa progresului continuu.”

Joel Mokyr, profesor la Northwestern University (SUA), a fost recompensat cu jumătate din premiu pentru analiza sa istorică a factorilor care au permis dezvoltarea bazată pe inovații tehnologice.

Cealaltă jumătate a fost împărțită între Philippe Aghion, profesor la Collège de France, INSEAD Paris și London School of Economics, și Peter Howitt, profesor la Brown University (SUA).

Potrivit comitetului, Aghion și Howitt au dezvoltat un model matematic al „distrugerii creative”, un proces constant prin care noile produse și tehnologii le înlocuiesc pe cele vechi, stimulând astfel progresul economic.

Premiul Nobel pentru Economie, cunoscut oficial ca Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, a fost introdus în 1969, fiind cel mai recent dintre premiile Nobel, potrivit Mediafax.