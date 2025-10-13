Oferta culturală a Consiliului Județean Timiş pentru perioada 13 – 19 octombrie

Consiliul Județean Timiș propune, în această săptămână, o serie de evenimente culturale dedicate publicului de toate vârstele: expoziții temporare și permanente, spectacole și un festival de literatură.

La Muzeul Național de Artă Timișoara se desfășoară mult așteptatul Festival Internațional de Literatură de la Timișoara (FILTM), ediția a XIV-a. Tema din acest an, „La limita ficțiunii – realitatea”, nu a fost aleasă întâmplător, potrivit scriitorului Robert Șerban, într-o perioadă în care războiul din Ucraina, aflat la doar câteva sute de kilometri, pare desprins dintr-un roman distopic. Intrarea este liberă. Mai multe detalii despre program și invitați pot fi consultate accesând: https://filtm.ro/.

La Centrul Multifuncțional Bastion are loc vernisajul expoziției „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási, singurul fotograf român care deține titlul de Maestru al Federației Internaționale de Artă Fotografică, o distincție de prestigiu mondial, acordată pentru excelență în arta imaginii. Expoziția surprinde ceea ce a mai rămas din satul Geamăna, o comunitate înghițită de apele toxice ale lacului de decantare.

La Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, actorii pun în scenă, pentru cei mici, spectacolele „Croitorașul cel viteaz” și „Albă ca Zăpada și cufărul celor 7 pitici”. Biletele se pot achiziționa de la casieria teatrului cât și online accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

LUNI, 13 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

MARȚI, 14 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul „Croitorașul cel viteaz”, 3+, ora 10:00.

MIERCURI, 15 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

JOI, 16 OCTOMBRIE

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

FILTM, în Sala Barocă, de la ora 16:00 și ora 18:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul „Albă ca Zăpada și cufărul celor 7 pitici”, 3+, ora 10:00.

VINERI, 17 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisajul expoziției „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási, ora 18:00.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

FILTM, în Sala Barocă, de la ora 16:00 și ora 18:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

SÂMBĂTĂ, 18 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

FILTM, în Sala Barocă, de la ora 16:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

DUMINICĂ, 19 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Moartea unei biserici”, semnată de Csaba Balási.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”