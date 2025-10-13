Prof.univ.dr. Mihnea Munteanu pune oftalmologia timișoreană pe podiumul european

Aproape 11.000 de persoane au beneficiat gratuit de screeningul diabetului zaharat, 6.506 de investigații oftalmologice şi alte 560 de proceduri laser în cadrul proiectului RECALT – Centrul Regional pentru Terapii Laser Avansate în Oftalmologie derulat în cadrul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontaliera România-Serbia și la care au luat parte Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș’’ Timișoara, Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT) și Municipalitatea Nova Crnja, Serbia.

Depășind cu mult obiectivele vizate, acelea de a oferi pacienților un diagnostic mai bun, un tratament mai rapid și terapii inovatoare, proiectul a adus prof.univ.dr. Mihnea Munteanu și echipei sale o recunoaștere a excelenței în domeniu și un premiu în cadrul galei Zilele Cooperării Interreg:

“Mulțumim foarte mult pentru această distincție care sigur că da, ne onorează. Ne bucurăm că proiectul nostru este vizibil, poate și pentru faptul că suntem oftalmologi. Sigur că am încercat împreună cu prietenii și partenerii noștri transfrontalieri să aducem în această regiune ceea ce înseamnă tratamente de ultima oră și anume tratamente laser care în cazul partenerului român s-au adresat corneii, suprafeței oculare și în cazul partenerilor și colegilor noștri s-au axat pe ceea ce înseamnă retinopatia diabetică și complicațiile acestei afecțiuni în creștere.

Sperăm că am reușit să atingem toate obiectivele. Sigur că nu ne vom opri aici. Continuăm. Avem idei noi cu care sperăm să rămânem competitivi. Trebuie să mulțumesc echipei mele, fără de care sigur că această implementare nu ar fi fost posibilă, partenerilor noștri din Serbia și nu în ultimul rând Biroului de Cooperare Transfrontarieră Timișoara pentru răbdarea și profesionalismul de care mereu dau dovadă în a ne ajuta la implementarea acestor proiecte, pentru că medicii și implementarea tehnică a unui proiect sunt un capitol aparte. Mulțumesc!”, a declarat prof.univ.dr. Mihnea Munteanu în cadrul evenimentului Zilele Cooperării Interreg derulat în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș.

Prin oferirea de expertiză și tehnologie, serviciile medicale transfrontaliere creează un standard de îngrijire mai înalt decât ar putea atinge fiecare țară individual, demonstrând astfel valoarea adăugată a fondurilor europene. Activitățile proiectului s-au desfășurat în perioada mai 2017-mai 2019, proiectul RECALT fiind parte din axa prioritara 1 privind serviciile medicale şi infrastructura cu un buget total de aproximativ 2 milioane euro.

Investiția în cadrul proiectului a permis înființarea unui cabinet oftalmologic, cu aparatura necesară investigării și tratării pacienților diabetici în cadrul Centrului medical Srpska Crnja, Serbia și dotarea Clinicii de Oftalmologie a SCMUT cu echipamente laser de ultimă generație pentru tratamentul patologiei retiniene și a viciilor de refracție. Clinica de Oftalmologie din cadrul SCMUT a devenit astfel singurul spital civil din România cu platformă pentru chirurgie refractivă laser.

Foto: Constantin Duma