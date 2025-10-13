Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 8-a: CSO Deta – Flacăra Parța 0-1, CSM Lugoj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II 3-3, CSC Săcălaz – Gloria Moșnița Nouă 2-1, Ripensia Timișoara – CSC Belinț 0-2, Avântul Periam – CSC Millenium Giarmata 2-3, Unirea Jimbolia – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 0-3, Unirea Sânnicolau Mare – AS Berini 3-1, CS Sânandrei Timiș – AS Recaș 2-1.

clasament 1

Etapa viitoare (sâmbătă): Flacăra Parța – CSM Lugoj, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – Unirea Sânnicolau Mare, AS Berini – CSC Săcălaz, Gloria Moșnița Nouă – Ripensia Timișoara, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – Avântul Periam, CSC Millenium Giarmata – CS Sânandrei Timiș, AS Recaș – CSO Deta, CSC Belinț – Unirea Jimbolia.

Sursa foto: CSC Millenium Giarmata/Facebook

CITEȘTE ȘI: Daria Dobrovolski a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Kickboxing WAKO. A fost premiată de CJT

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *