Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 8-a: CSO Deta – Flacăra Parța 0-1, CSM Lugoj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II 3-3, CSC Săcălaz – Gloria Moșnița Nouă 2-1, Ripensia Timișoara – CSC Belinț 0-2, Avântul Periam – CSC Millenium Giarmata 2-3, Unirea Jimbolia – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 0-3, Unirea Sânnicolau Mare – AS Berini 3-1, CS Sânandrei Timiș – AS Recaș 2-1.

Etapa viitoare (sâmbătă): Flacăra Parța – CSM Lugoj, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – Unirea Sânnicolau Mare, AS Berini – CSC Săcălaz, Gloria Moșnița Nouă – Ripensia Timișoara, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – Avântul Periam, CSC Millenium Giarmata – CS Sânandrei Timiș, AS Recaș – CSO Deta, CSC Belinț – Unirea Jimbolia.

Sursa foto: CSC Millenium Giarmata/Facebook