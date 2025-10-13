Incendiu violent într-un bloc din Ghiroda, oameni evacuați

Luni, în jurul orei 18:35, Pompierii timișeni au fost anunțați despre producerea unui incendiu într-un apartament din comuna Ghiroda, strada Piatra Craiului.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică si un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Pompieri Timișoara.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu ardere generalizată, apartamentul fiind situat la parter.

Din bloc s-au autoevacuat în siguranță aproximativ 10 persoane, a transmis ISU Timiș.

Incendiul este localizat.

UPDATE:

Incendiul a fost lichidat în scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenție.

O persoană de sex feminin a fost evaluată medical la fața locului, suferind atac de panică.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, în urma unui scurtcircuit electric.

Recomandări de la ISU Timiș

La exploatarea instalaţiilor electrice, pentru prevenirea riscului de incendiu, transmitem următoarele recomandări:

· Nu utilizați instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

· Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;

· Nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

· Nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

· Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.