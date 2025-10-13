Incendiu violent într-un bloc din Ghiroda, oameni evacuați

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Incendiu violent într-un bloc din Ghiroda, oameni evacuați

Luni, în jurul orei 18:35, Pompierii timișeni au fost anunțați despre producerea unui incendiu într-un apartament din comuna Ghiroda, strada Piatra Craiului.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică si un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Pompieri Timișoara.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu ardere generalizată, apartamentul fiind situat la parter.

Din bloc s-au autoevacuat în siguranță aproximativ 10 persoane, a transmis ISU Timiș.

Incendiul este localizat.

UPDATE:

Incendiul a fost lichidat în scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenție.

O persoană de sex feminin a fost evaluată medical la fața locului, suferind atac de panică.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, în urma unui scurtcircuit electric.

Recomandări de la ISU Timiș

La exploatarea instalaţiilor electrice, pentru prevenirea riscului de incendiu, transmitem următoarele recomandări:

· Nu utilizați instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

· Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;

· Nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

· Nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

· Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *