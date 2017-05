O localitate din Timiş îşi schimbă înfăţişarea, însă rămâne în picioare un simbol al locului

Centrul civic al oraşului Jimbolia îşi primeneşte înfăţişarea, astfel încât să pună mai bine în evidenţă monumentele din inima localităţii, dar şi clădirile de patrimoniu care-i dau identitatea. În preajma sediului primăriei, se lucrează de zor, apar alei pavate modern cu piatră cubică, în vreme ce, în alte puncte din urbe, se toaletează arborii de pe străzi.

„Jimbolia are un centru civic care merită pus în valoare, iar una din preocupările noastre actuale este tocmai aceea de a-i reda strălucirea de altădată. Înaintăm în acest domeniu, chiar dacă, după ce am început cu biserica romano-catolică, a trebuit să ne oprim vreo trei luni până am primit avizul de mediu.



Acum am reuşit să oferim statuii lui Karl Diel o mai bună vizibilitate, astfel încât, când priveşti către sediul nostru administrativ, s-o poţi vedea dintr-o altă perspectivă. Se lucrează la coafatul plopilor şi, în curând, vom monta şi seturi noi de mobilier urban, băncuţe elegante, în ton cu celelalte elemente din peisaj.

Singură şi… nepotrivită în decor va rămâne, deocamdată, celebra ciupercă pe care o ştiu toţi localnicii.

Când eram copil, adăpostea un chioşc de ziare, mai spre zilele noastre a găzduit un magazinaş de telefonie mobilă. Nu se integrează deloc în imagine, străjuită de monumentul Sfântului Florian şi acela al lui Diel, dar n-o putem înlătura pentru că nu ne lasă cei de la urbanism”, ne-a spus Toth Gabor, vicerprimarul Jimboliei.

„În fine, dacă n-avem altă soluţie, o păstrăm! Se ştie că, dacă te-ai procopsit c-o ciupercă, e mai greu să scapi de ea…”, a conchis el, cu un zâmbet în colţul gurii…