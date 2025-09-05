O ceată de copilași pe trotinete electrice i-a îngrozit pe șoferii care au circulat pe un bulevard din Timișoara! VIDEO

O ceată de copilași pe trotinete electrice i-a îngrozit pe șoferii care au circulat pe un bulevard din Timișoara , iar imaginile postate pe o rețea de socializare au stârnit zeci de reacții și comentarii.

Potrivit secvențelor surprinse de o cameră de bord, băieții se deplasau pe Calea Aradului, o arteră aglomerată, la o oră cu trafic intens, spre centrul orașului, iar unii dintre ei chiar făceau slalom.

Câțiva sunt mici ca vârstă și nu toți erau echipați corespunzător, unii nu aveau nici măcar cască de protecție!

Conform legislației în vigoare, trotinetelor electrice care nu depășesc viteza de 25 km/h le este permisă circulația pe drumurile publice doar persoanelor cu vârsta de peste 14 ani. Minorii cu vârste între 14 și 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție!

Circulația pe trotuare este strict interzisă, iar trotinetele nu pot fi utilizate cu pasageri. Pe timpul nopții, acestea trebuie să fie echipate cu lumini funcționale și elemente reflectorizante, pentru siguranța utilizatorului și a celorlalți participanți la trafic.

România se confruntă cu mai multe probleme legate de aceste trotinete: nu toți utilizatorii poartă cască, iar uneori sunt câte doi oameni pe trotinetă. Toate sunt practici, teoretic, interzise. Viteza maximă este de 25 km/h, uneori fiind încălcată.

În cazul în care nu respectă aceste reguli, utilizatorii riscă amenzi pentru încălcarea regulilor. Spre exemplu, dacă circuli pe trotuar poți primi amendă de peste 700 lei, iar cele mai mari amenzi – de peste 1.000 de lei – le primesc cei care circulă fără echipamente obligatorii esențiale.

Pilotul de raliuri Titi Aur atrage atenția că în România siguranța rutieră este practic inexistentă, iar numărul mare de accidente grave și victime nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți.

El avertizează că, atâta timp cât autoritățile nu se implică, tragediile rutiere vor continua să crească.

„La noi, siguranţa rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulaţia se derulează într-o junglă. Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluţii tehnice extraordinare nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morţi şi răniţi grav. Telefonul mobil, prin distragerile la care ne supune, fiind tentaţi să îl folosim, iar trotineta electrică prin faptul că este aproape nereglementată. În România, se prevede că trebuie să ai 14 ani şi să mergi pe carosabil. Punct. Altceva nu se prevede”, a declarat, joi, Titi Aur, la Digi 24, în contextul ultimelor două accidente cu trotinete electrice, unul în Capitală şi altul în Sibiu, acesta din urmă cu un copil de 13 ani rănit grav după ce a căzut de pe trotinetă.

Potrivit lui Titi Aur, atât tinerii, cât şi copiii sunt „complet needucaţi” în privinţa circulaţiei rutiere.

„În şcoala generală, în liceu, nu se face nimic de educaţie rutieră organizată, nu vorbesc de Poliţia Rutieră, ONG-uri etc., ci de sistemul de educaţie, care nu face nimic. Şi atunci se urcă tânărul, copilul, pe trotineta electrică, care ar trebui să meargă cu maximum 25 km/h, dar toate trotinetele private, nu vorbim de cele închiriate, merg cu 50, 70, 80, chiar şi peste 80 km/h, fără cască, fără protecţii şi fără educaţie deloc. Şi atunci cei care merg, cum a fost cazul din Bucureşti, tânărul respectiv poate să spună foarte simplu că el n-a ştiut ce înseamnă becul ăla roşu de la intersecţie. Poate spune: «n-am ştiut, nu m-a învăţat nimeni, nici la şcoala generală nu m-a obligat nimeni să ştiu»”, a explicat specialistul, conform stirileprotv.ro.

În opinia fostului pilot de raliuri, fenomenul este „scăpat de sub control”, „nu doar trotineta electrică, ci toată circulaţia”.

