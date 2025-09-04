Restricţii de circulaţie şi multe străzi închise în Timişoara

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de luni, 08.09.2025, în vederea realizării unor lucrări CFR la infrastructura feroviară din oraș și cu ocazia organizării Rugii Timișoarei.

În vederea lucrărilor CFR la pasajele de cale ferată din cadrul proiectului ,,Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, lot 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr.D – Etapa 1” se va închide circulația rutieră și pietonală pe strada Coriolan Brediceanu, în perioada 09.09.2025 (ora 6:00) – 11.09.2025 (ora 23:00).

În cadrul aceluiași proiect se va lucra pe timp de noapte pe strada Gheorghe Lazăr, cu următoarele restricții:

• se va restricționa circulația la câte o bandă pe sens în perioada 09.09.2025 (ora 21:00) – 10.09.2025 (ora 6:30);

• se va închide circulația rutieră și pietonală în perioada 10.09.2025 (ora 22:00) – 11.09.2025 (ora 6:00), precum și în perioada 12.09.2025 (ora 22:00) – 13.09.2025 (ora 06:00).

În plus, traficul rutier va fi restricționat pe strada Virgil Onițiu, tronsonul cuprins între bulevardul Mihai Viteazul și strada Gheorghe Doja, în perioada 12.09.2025 – 12.10.2025, în vederea realizării lucrărilor la rețeaua de apă.

Totodată, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Traian Novac, în perioada 08.09.2025 – 12.09.2025, în vederea realizării lucrărilor de extindere a rețelei și branșamentelor de gaz.

De asemenea, circulația rutieră va fi închisă în zona centrală a Timișoarei, pe perioada „Rugii Timișoarei”, după cum urmează:

– în perioada 14.09.2025 (ora 22:00) – 16.09.2025 (ora 12:00) pe Strada Academician Alexandru Ioan Borza, de la intersecția cu Strada Michelangelo, până la Strada Gheorghe Enescu

– în perioada 14.09.2025 (ora 22:00) – 16.09.2025 (ora 12:00) pe strada Gheorghe Andrașiu, de la colț cu bulevardul C.D. Loga, până la strada Academician Al. I. Borza

– în perioada14.09.2025 (ora 22:00) – 16.09.2025 (ora 12:00) pe Strada Silviu Bejan, de la colț cu bulevardul C.D. Loga, până la strada Academician Al. I. Borza

– în perioada 14.09.2025 (ora 22:00) – 16.09.2025 (ora 12:00) pe strada Patriarh Miron Cristea, de la colț cu bulevardul C.D. Loga, până la strada Academician Al. I. Borza