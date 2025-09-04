Petrecere pentru elevii unui liceu din Timișoara, în locul festivității din prima zi de școală

În timp ce majoritatea unităților de învățământ timișene au decis ca pe 8 septembrie să nu organizeze niciun fel de festivitate de deschidere a noului an școlar, în semn de protest față de măsurile luate în educație, Colegiul Național Bănățean din Timișoara lansează o invitație elevilor pentru o… petrecere.

Aceasta nu va avea loc în prima zi de școală, ci duminică, 7 septembrie, de la ora 18, în curtea liceului.

Atipica petrecere de început de an școlar cuprinde ”muzică, dans și voie bună”, pentru a sărbători ”revederea, prietenia și un început plin de energie”.

Elevii claselor aflate la început de ciclu (pregătitoare, a V-a și a IX-a) care urmează să-și cunoască pentru prima dată învățătorii și diriginții, dar și noii colegi, sunt invitați să se îmbrace într-o culoare distinctă, atribuită claselor din care fac parte.

”Chiar dacă schimbările legislative au bulversat sistemul, ele nu ne pot împiedica să fim aproape de copii și de părinți. Boicotăm începutul de an școlar din convingere, dar nu putem boicota dreptul copiilor la bucurie”, au transmis reprezentanții liceului.